TEST: BMW M235i xDrive Gran Coupé

Litera „M” przy oznaczeniu modelu BMW brzmi jak magiczne zaklęcie – to obietnica szybkiej, nieskrępowanej jazdy ze sportowym zacięciem, najnowszych technologii i niepowtarzalnego stylu. Co prawda testowany dziś samochód nie do końca jest pełnoprawnym przedstawicielem tej serii, ale w trakcie naszych wspólnych wojaży przekonałem się, że to wcale nie musi być wadą.

Po wejściu za kierownicę M235i xDrive poczułem się jak kierowca rajdowy: w aucie siedzimy nisko, pewnie i wygodnie. Odczucie to tylko się pogłębiło, gdy uruchomiłem silnik i usłyszałem jego przyjemnie mruczący odgłos. Dwulitrowa jednostka benzynowa to najmocniejsza propozycja w gamie, generująca 306 KM i osiągająca maksymalny moment obrotowy 450 Nm w stosunkowo niskim zakresie 1 750 – 4 500 obr./min.

W praktyce samochód przyspieszał z dużą pewnością i dynamiką, przydatną zarówno w mieście, jak i w trasie, a sprawnie pracująca skrzynia automatyczna nie spóźniała się z wrzucaniem biegów. Z drugiej strony, M235i xDrive okazał się grzeczniejszy od sportowych konstrukcji, bardziej stateczny – stosunkowo miękkie zawieszenie i układ kierowniczy z adaptacyjnym wspomaganiem pilnują, żeby nawet w trybie Sport jazda była ekscytująca, ale komfortowa.

Tryb Comfort zachęca do jeszcze większego „czilu”; w dłuższej trasie przeważnie wybierałem właśnie te ustawienia. Dwulitrowy silnik swoje pali: w mieście ekran komputera pokładowego pokazał wartość 11,5 l/100 km, a w trasie da się zejść do 7-7,5 l „na setkę”. Cóż, 306 KM to nie przelewki…

Wzornictwo BMW Serii 2 było i jest przedmiotem wielu internetowych dyskusji: nie wszystkim podoba się stylizowana na hatchbacka linia dachu (M235i xDrive to sedan), ostro zarysowany grill i masywniejsze zderzaki. Osobiście z przyjemnością patrzyłem na auto testowe, utrzymane w ciemnej szarości, z którą kontrastowała ognista tapicerka Magma Red.

Poza wspomnianą na początku niską pozycją za kierownicą, wnętrze samochodu niespecjalnie zaskakuje – jest estetycznie, wygodnie i stylowo. Z przodu wygospodarowano sporo miejsca, a sportowe fotele bardzo dobrze podpierają plecy. Mniej idyllicznie poczują się dorośli, usadzeni w drugim rzędzie, gdzie przestrzeni na nogi jest dużo, ale nad głową już nie za bardzo. Na szczęście BMW nie zapomniało o odpowiednim wykończeniu, więc nasi pasażerowie będą uderzali czołem w miękką, przyjemną w dotyku podsufitkę w kolorze antracytu.

Zostawmy jednak na boku te drobne złośliwości: wszystkie elementy w kabinie są naprawdę dobrze spasowane i wykonane z wysokiej jakości tworzyw. Wnętrze można także „doszpanować” poprzez dodatkowe pakiety, zawierające na przykład pasy bezpieczeństwa z barwnymi przeszyciami, wyświetlacz Head-Up czy zestaw audio od Harman Kardon.

Skoro już przy wyposażeniu jesteśmy, M235i xDrive otrzymał rozbudowany system infotainment z ostrym, przejrzystym ekranem dotykowym. Znajdziemy tu wszystkie najważniejsze funkcje, w tym wbudowaną nawigację i obsługę telefonu komórkowego. Niektórymi funkcjami możemy sterować za pomocą gestów wykonywanych przed wyświetlaczem, chociaż nie polecam tego rozwiązania kierowcom – kręcenie palcem kółek, by zwiększyć głośność, rozprasza uwagę bardziej, niż skorzystanie z przycisków na kierownicy.

Pod względem technologicznym to nie koniec niespodzianek, do dyspozycji otrzymujemy bowiem asystenta parkowania z kamerą cofania, asystenta świateł drogowych i pakiet ConnectedDrive z systemem alarmowym. Większość tych funkcji dostępna jest jedynie w pakietach wyposażenia, więc przy zakupie M235i xDrive powinniśmy przygotować się na wydatek rzędu przynajmniej 230 tysięcy złotych – podstawowa cena auta to 214 700 PLN, niewiele mniej od porównywalnego Mercedesa CLA Coupé i trochę więcej od Audi S3 Limousine.

Propozycja BMW nie jest jednak stricte sportowym autem, ale komfortowym, luksusowym pojazdem. Owszem, na drodze potrafi on podnieść poziom adrenaliny, lecz nie do tego stopnia, by ucierpiała na tym wygoda kierowcy.

