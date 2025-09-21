TEST: BMW iX M70

Emblemat „M” w BMW to jak znak jakości dla maniaków prędkości i precyzji – obietnica, że samochód nie będzie nudny. Ale gdy ten znak trafia na elektrycznego SUV-a, pojawia się cicha obawa: czy elektryk może być równie zadziorny i dynamiczny jak spalinowy brat? Nowy BMW iX M70 odpowiada na to pytanie z przytupem, zostawiając w tyle poprzednika M60 i serwując nam więcej mocy, lepszą efektywność, ostrzejsze prowadzenie i – w końcu! – fotele, które nie tylko wyglądają na sportowe, ale faktycznie trzymają cię jak najlepszy przyjaciel na zakrętach. Sprawdziłem to osobiście i to prawdziwie pikantna jazda, ale w luksusowym stylu.

Nie oczekuj rewolucji – iX M70 nie krzyczy „patrzcie na mnie, nowy model!”, ale zmiany są jak dobrze dobrany garnitur, który pasuje idealnie i robi wrażenie. Ogromna, podświetlana atrapa chłodnicy zyskała poziome listwy, które zamiast chaosu dają porządek. Smuklejsze reflektory z pionowym układem LED przypominają, że BMW idzie z duchem czasu, a z tyłu klasyczne pionowe odblaski robią magię – auto wydaje się szersze i bardziej osadzone na drodze, jak ktoś, kto zna swoją wartość.

Testowy egzemplarz stał na 22-calowych felgach z czerwonymi zaciskami M – coś jak buty sportowe z limitowanej kolekcji, które przyciągają spojrzenia. Dla odważnych jest opcja 23-calowa – bo czemu nie?

Paleta kolorów? Imponująca jak wybór win w dobrej restauracji – od stonowanej bieli mineralnej po ognisty Aventurine. Z tym autem naprawdę poczujesz się jak na salonach, nawet gdy tylko tankujesz prąd.

Pod maską mamy dwa elektryczne silniki, które po aktualizacji oferują 578 KM i moment 1 100 Nm. Przeskok 0-100 km/h w 3,8 sekundy? To prawie jak wystrzelenie z katapulty, tylko że nie czujesz żadnych spalin, a do tego siedzisz w kanapie na kółkach, ważącej 2,6 tony. To poziom M3 Competition, ale dla tych, którzy lubią więcej przestrzeni i komfortu.

Reakcja na gaz jest teraz błyskawiczna – wciskasz pedał i auto niemalże podskakuje do przodu. Tryb Sport Plus to jak jazda na ostrzu noża – precyzyjna rekuperacja i kontrola hamulca dają ci pełną kontrolę.

Łączy brutalną siłę i dynamiczne prowadzenie z komfortem, który zaskakuje nawet jak na tę klasę

Najfajniejsza nowość? Możliwość wyłączenia DSC, czyli elektroniki pilnującej stabilności. Teraz, jeśli zabierzesz auto na tor, możesz pozwolić SUV-owi na delikatne uślizgi – trochę jak jazda na snowboardzie, tylko na czterech kołach i bez śniegu.

Jako testujący wcześniej iX M60, mogę powiedzieć, że nowe zawieszenie to prawdziwa rewolucja dla pleców i zmysłów. Wygoda w trybie Comfort jest jak miękka poduszka po długim dniu, a kiedy przełączysz na Sport, auto staje się precyzyjnym tancerzem na zakrętach, bez zbytniego kołysania.

BMW pożegnało się z sześciokątną kierownicą, która trochę przypominała ster statku kosmicznego, i wróciło do klasyki – okrągłego koła, które idealnie leży w dłoniach, zwłaszcza gdy tempo rośnie.

Zamiast brać baterię większą niż walizka na wycieczkę dookoła świata, BMW postawiło na spryt i detale. Nowe inwertery, lepsze łożyska i opony, a nawet poprawiona aerodynamika, dały aż 27 km zasięgu więcej – do 600 km wg WLTP to już niemal poziom road tripu bez nerwowego szukania ładowarki.

Szybkie ładowanie nadal zatrzymuje się na 195 kW, więc uzupełnienie od 10 do 80% zajmie około pół godziny. Ulepszona pompa ciepła dba o baterię jak najlepszy trener personalny – szybko rozgrzewa i przygotowuje ją do działania, zwłaszcza zimą.

Fotele. Tutaj BMW nie żartowało. Nowe siedziska M Sport to jak posiadanie osobistego asystenta – trzymają cię na zakrętach, a na długich trasach czujesz się, jakbyś siedział na chmurce. Jako 186-centymetrowy facet doceniłem fakt, że wreszcie nie muszę się bać, że ześlizgnę się na bok czy do przodu. Choć nie ma jeszcze regulacji podparcia ud, to i tak skok jakościowy jest ogromny.

Na autostradzie iX M70 jest jak dobry DJ – zna tempo, podkręca atmosferę, ale nigdy nie przeszkadza. Przy 70 km/h hałas na poziomie 57 dB to jak szept, a układ jezdny daje poczucie, że poruszasz się czymś znacznie większym i droższym, niż wskazuje metka.

System jazdy bez trzymania kierownicy działa sprawnie, choć pewnie pozwolenie na używanie go w Polsce w normalnym ruchu zajmie jeszcze dużo czasu. Nie szkodzi, bo i tak to auto, które najlepiej sprawdzi się w rękach kierowcy, który chce poczuć samochód, a nie tylko jechać do celu.

Za tę radość i technologie trzeba zapłacić od 560 tysięcy złotych, czyli tyle, ile za poprzednią wersję M60. W zamian dostajesz więcej mocy, komfortu i frajdy z jazdy. Jeśli masz M60, przesiadka może być mniej oczywista, ale dla nowych klientów to zdecydowanie najlepszy iX w historii.

BMW iX M70 to najbardziej dojrzała wersja tego futurystycznego SUV-a. Łączy brutalną siłę i dynamiczne prowadzenie z komfortem, który zaskakuje nawet jak na tę klasę. Nie jest rewolucją, ale dokładnie tym, czym powinien być topowy model serii iX – luksusowym gran turismo na prąd z genem M.

Specyfikacja

CENA MODELU TESTOWEGO 665 900 PLN

665 900 PLN PRĘDKOŚĆ MAKSYMALNA 250 km/h

250 km/h 0-100 KM/H 3,8 sekundy

3,8 sekundy SILNIK elektryczny

elektryczny MOC 578 KM

578 KM MAKSYMALNY MOMENT OBROTOWY 1 015 Nm