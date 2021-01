TEST: Audio Pro G10

Zakup inteligentnych głośników w Polsce to niełatwe zadanie. Żaden z asystentów głosowych nie działa na nich w polskiej wersji językowej, a wielu przydatnych akcesoriów do Amazon Echo czy Google Nest nie ma w polskiej dystrybucji. Czy jest zatem w ogóle sens inwestować w inteligentny głośnik? Jak najbardziej, o ile mamy do czynienia z urządzeniem tak pięknie grającym jak nowiutki Audio Pro G10.

Sprzęt idealnie wpisuje się w kanony skandynawskiej sztuki tworzenia produktów audio – jest minimalistyczny i prosty, ale dzięki pokryciu z tkaniny wprowadza do wnętrza odrobinę ciepła. Górna ścianka zawiera przyciski sterowania, a tył – specjalny port do mocowania na ścianie lub szynie sufitowej.

W tym ostatnim przypadku fizyczne kontrolki są średnio wygodne, dlatego G10 otrzymał pełne wsparcie dla Asystenta Google. Głośnik nie miał problemów z rozpoznaniem moich komend, gdy w tle przygrywała głośna muzyka, i szybko wykonywał zadane polecenia.

Streaming utworów możliwy jest także za pomocą Google Cast i AirPlay 2, ale co dziwne, Audio Pro postanowiło w tym modelu zrezygnować ze swojego autorskiego systemu multiroom – posiadacze innych urządzeń producenta mogą być zawiedzeni tym faktem. Nie znajdziemy tutaj również wsparcia dla Alexy, chociaż akurat w polskich realiach to niezbyt duży problem; w przeciwieństwie do usługi Google, asystentka Amazona nawet nie trafiła oficjalnie do naszego kraju.

Konfiguracja głośnika jest prosta – wystarczy znaleźć go w aplikacji Google Home i podłączyć do posiadanych, kompatybilnych urządzeń, lub połączyć z urządzeniem Apple. Sprawdziłem obydwa rozwiązania; bez problemu rozpoznały one nowy dodatek do systemu.

Audio Pro G10 gra zdecydowanie, ale z wyczuciem. Głośnik charakteryzuje się naturalnym brzmieniem o dobrym balansie i przyjemnie neutralnej barwie, z mocno zarysowanymi basami i plastyczną średnicą. Tony wysokie są wyraziste, ale brzmią organicznie, subtelnie uzupełniając scenę dźwiękową. Całość brzmi precyzyjnie, ale przystępnie. Co najważniejsze, ta miła dla ucha charakterystyka brzmienia zachowana zostaje zarówno wtedy, gdy Audio Pro G10 gra cichutko, jak i przy maksymalnym ustawieniu. Najwyższy poziom głośności okazał się niespecjalnie donośny, acz sprzęt nie miał problemu z wypełnieniem mojego średnich rozmiarów salonu muzyką.

Głos Asystenta Google brzmiał klarownie i zdecydowanie; to ważne, ponieważ dzięki temu również osoby średnio obeznane z językiem Szekspira (lub innym spośród dostępnych) będą w stanie zrozumieć odpowiedzi wirtualnego pomocnika.

Czy warto wybrać Audio Pro G10? Jak najbardziej – to jeden z najlepiej brzmiących i najładniejszych inteligentnych sprzętów audio, z jakich miałem okazję korzystać, a gdy w przyszłości polskojęzyczny Asystent Google zawita na głośniki smart home, będzie on gotów na jego powitanie.

Specyfikacja