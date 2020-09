TEST: Audi RS6 Avant

Kombi nie należą do czołówki najpopularniejszych „cywilnych” samochodów na tor wyścigowy – tutaj prym wiodą hot hatche i liftbacki. Nowiutkie Audi RS6 Avant zupełnie nic sobie z tego nie robi, kusząc genialnymi osiągami i przestronnym, praktycznym wnętrzem.

Silnik RS6 Avanta to dość nietypowa jak na standardy marki konstrukcja – czterolitrowy ośmiocylindrowiec został uzupełniony 48-woltowym układem elektrycznym, działającym jako miękka hybryda. Łącznie napęd oferuje aż 600 KM mocy rozłożonej na obydwie osie. Samochód gna do przodu jak burza, natychmiast wkręcając się na wysokie obroty i zapewniając dużą plastyczność do wykonywania manewrów, a przy okazji brzmiąc jak marzenie. Całe szczęście, że RS6 Avant otrzymał wyprofilowane fotele sportowe, dzięki czemu mogłem wygodnie cieszyć się prędkością.

W testowanej wersji RS Dynamic Plus maksymalna prędkość to aż 305 km/h, acz nie miałem okazji jej rozwinąć na torze. Zauważyłem natomiast, że nawet podczas szybkiej jazdy auto pozostaje doskonale sterowne i przyczepne. Silnik o takiej pojemności musi oczywiście odpowiednio dużo palić – przy szybkim, dynamicznym prowadzeniu to potrafiło wskoczyć powyżej 15 l/100 km, a przy codziennej jeździe kształtowało się w około 13 l „na setkę”.

RS6 Avant jest przy tym niewymuszenie efektowny, zarówno z zewnątrz, jak i wewnątrz. Szeroki, mocno zarysowany przód ozdobiony został ekskluzywnym wzorem grilla, a czerwone, ceramiczne tarcze zacisków hamulcowych odznaczają się na tle czarnych felg.

W środku mamy do czynienia z Alcantarą, skórą i błyszczącą czernią fortepianową. Do dyspozycji otrzymujemy dużo przestrzeni; praktyczny okazał się również bagażnik o pojemności 565 l. Ciekawym dodatkiem okazał się pakiet Air Quality, odświeżający powietrze w kabinie i maskujący przykre zapachy z zewnątrz.

Kokpit RS6 Avanta jest w dużej mierze wirtualny: z jednej strony trochę żal mi było klasycznych zegarów, ale nie mogłem nie docenić tego, jak intuicyjny i czytelny był interfejs ekranu komputera pokładowego. Auto otrzymało także HUD i system multimedialny MMI Touch Response, jak również bogaty zestaw systemów asystujących: ostrzeżenie przy wysiadaniu, asystenta zmiany pasa ruchu, system rozpoznawania znaków drogowych oraz wiele innych dodatków.

Za to wszystko przyjdzie nam zapłacić przynajmniej 596 200 PLN – drogo, ale za to z jaką klasą!

Specyfikacja