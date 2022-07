TEST: Aparat na urlop

Po trudnym okresie podróżowania w czasach pandemii, tegoroczny sezon wydaje się słodszy niż którykolwiek wcześniej. W związku z tym będziesz chciał uchwycić wszystkie te wspomnienia wolności w najlepszy możliwy sposób. Jasne, twój telefon może wykonać dobrą robotę – ale jeśli chcesz zrobić kilka zdjęć, które sprawią, że po powrocie wszyscy twoi kumple będą zazdrośni, wybranie dedykowanego aparatu to bilet, który jest wart dodatkowej inwestycji.

W tej chwili istnieje niesamowity ich wybór, a wysokiej jakości aparaty są mniejsze i bardziej przystępne cenowo niż w minionych latach. Nie musisz już być prawdziwym ekspertem, aby jak najlepiej wykorzystać te urządzenia, ani stawiać czoła kompromisowi między przenośnością, ceną i jakością obrazu.

Wszystkie aparaty zawarte w tym zestawieniu są pełnoklatkowe i zapewniają wysoką jakość obrazu w różnych warunkach fotografowania.

Pomimo tego, że mają duże matryce, wszystkie są bardzo przenośne i powinny zmieścić się w bagażu podręcznym, nie będąc zbyt dużym ciężarem w trakcie zwiedzania.

Sony A7 IV

MATRYCA Pełnoklatkowa (35,9 x 23,9 mm)

Pełnoklatkowa (35,9 x 23,9 mm) LICZBA PIKSELI 33 Mp

33 Mp ZAPIS WIDEO 4K w 60 fps

4K w 60 fps WIZJER 11 mm elektroniczny

11 mm elektroniczny EKRAN 1 036,8k punktów 75 mm LCD

1 036,8k punktów 75 mm LCD WYMIARY 131,3 x 96,4 x 79,8 mm

131,3 x 96,4 x 79,8 mm WAGA 658 g

658 g CENA 12 800 PLN

Na pierwszy rzut oka: Fantastyczny, wszechstronny aparat z 33-megapikselową matrycą o wysokiej rozdzielczości, solidnej konstrukcji i z ruchomym ekranem, idealnym do robienia na wakacjach selfie. A7 IV to najnowszy model z pełnoklatkowej serii Sony ze średniej półki. Ma też wideo 4K, świetny autofokus, dwa gniazda kart pamięci i obszerny dostęp do obiektywów.

Panasonic Lumix S5

MATRYCA Pełnoklatkowa (35,6 x 23,8 mm)

Pełnoklatkowa (35,6 x 23,8 mm) LICZBA PIKSELI 24,2 Mp

24,2 Mp ZAPIS WIDEO 4K w 29,97 fps

4K w 29,97 fps WIZJER OLED

OLED EKRAN 1 840k punktów 75 mm LCD

1 840k punktów 75 mm LCD WYMIARY 97,1 x 132,6 x 81,9 mm

97,1 x 132,6 x 81,9 mm WAGA 714 g

714 g CENA 9 000 PLN

Na pierwszy rzut oka: Umieszczenie pełnoklatkowej matrycy (24 Mp) w obudowie tak małej jak S5 to imponujący wyczyn, dzięki czemu idealnie nadaje się do zabrania w podróż. Aparat jest łatwy w obsłudze i ma wysoką specyfikację wideo 4K oraz ruchomy ekran. Dołączony zestaw obiektywów (20-60 mm) jest również zgrabnie mały i kompaktowy.

Nikon Z 6II

MATRYCA Pełnoklatkowa (35,9 x 23,9 mm)

Pełnoklatkowa (35,9 x 23,9 mm) LICZBA PIKSELI 24,5 Mp

24,5 Mp ZAPIS WIDEO 4K w 60 fps, FHD w 120 fps

4K w 60 fps, FHD w 120 fps WIZJER 12,7 mm OLED

12,7 mm OLED EKRAN 2 100k punktów 80 mm

2 100k punktów 80 mm WYMIARY 134 x 100,5 x 69,5 mm

134 x 100,5 x 69,5 mm WAGA 705 g

705 g CENA 10 100 PLN

Na pierwszy rzut oka: Ten pełnoklatkowy bezlusterkowiec balansuje między dobrą ceną a wysoką specyfikacją. Dostajesz matrycę 24,5 Mp, wideo 4K i korpus, który dobrze się obsługuje. Jest też przyzwoity autofokus, dwa gniazda kart pamięci i spora gama kompatybilnych obiektywów. Wizjer elektroniczny jest bardzo dobry, przydaje się też odchylany ekran.

SONY A7 IV

Sony niezmiennie jest jednym z liderów w fotografii i filmowaniu, a ich ostatni pełnoklatkowy bezlusterkowiec, A7 IV, potwierdza powagę intencji marki. Nowy, 33-mepapikselowy przetwornik obrazu i możliwość nagrywania filmów 4K przy 60 kl./s nadaje aparatowi uniwersalności przy zachowaniu bezkompromisowości w kwestii jakości.

Po raz kolejny otrzymujemy solidną konstrukcję serii A7, która przypomina pomniejszoną lustrzankę cyfrową. Aparat jest wyposażony w pokrętło trybu fotografowania, pokrętło sterowania oraz różne przyciski i przełączniki, które pozwolą każdemu, kto do tej pory posługiwał się lustrzanką, poczuć się jak w domu. Wystarczy przełączyć włącznik, który ergonomicznie otacza spust migawki, i od razu jesteśmy gotowi do fotografowania.

Oprócz nowo opracowanego układu 33 Mp, Sony A7 IV jest wyposażony w procesor najnowszej generacji Bionz XR, który radzi sobie z dodatkowym przetwarzaniem danych. Szybkość i dokładność autofokusa to obszar, na którym programiści i inżynierowie bardzo się skupili i odnieśli na tym polu duży sukces.

Z przyjemnością informujemy, że autofokus Sony, niezależnie od tego, czy był testowany na ludziach czy zwierzętach, prawie zawsze trafiał w punkt, a gdy to się nie zdarzało, poprawa tego stanu rzeczy jest możliwa za jednym dotknięciem ekranu i manualnym przeniesieniem punktu ostrości.

Zamontowany przez nas w pierwszej kolejności obiektyw 14 mm serii „G” był nieco nietypowym wyborem, ponieważ jest to ultraszerokokątny model specjalistyczny z najwyższej półki, Najbardziej nadaje się on do fotografowania krajobrazów. To powiedziawszy, dzięki szerokiemu otworowi przysłony f/1,8 możliwe było wyostrzenie obiektu i rozmycie tła podczas zbliżeń.

Na zdjęciach nie zauważaliśmy osłabienia ostrości w kierunku skrajnych krawędzi kadru, a fotografie były pełne szczegółów i bogate w kolory. Większość z nas nie będzie potrzebować 33 megapikseli do codziennego fotografowania, ale fotografowie ślubni, portretowi i modowi – a także podróżnicy, którzy zainteresowani są wydrukami o dużym formacie – z pewnością znajdą dla nich odpowiednie zastosowanie. Podobnie jak w przypadku ubezpieczenia kupowanego przed urlopem, dobrze jest wiedzieć, że się je ma, nawet jeśli z niego nie korzystamy.

Sony A7 IV pokazuje, że producent trzyma się wypróbowanej i zwycięskiej formuły. Jest to solidnie zbudowany aparat, który zapewnia szybkie, precyzyjne reakcje i odwzorowanie kolorów, szczegółowe obrazy, z możliwością rozszerzania systemu i nagrywanie najbardziej spektakularnych filmów na rynku.

PANASONIC LUMIX S5

Wyprawa Panasonica na terytorium pełnoklatkowe spotkała się z dość chłodnym przyjęciem. Pomimo fantastycznej specyfikacji wideo, modele z serii S1 były krytykowane za nieporęczną obsługę i powolny autofokus. W związku z tym gigant technologiczny starał się jak najlepiej rozwiązać te problemy w swoim najnowszym modelu pełnoklatkowym: S5.

Kluczową zaletą bezlusterkowców ma być to, że mogą być mniejsze i lżejsze niż ich odpowiedniki DSLR. Wraz z oryginalną serią S1/R/H, Panasonic wyprodukował prawdziwą bestię, która była większa niż niektóre cyfrowe lustrzanki. W przypadku Panasonica S5 projekt obiera znacznie lepszy kierunek, zmieścił bowiem wszystko w obudowie mniejszej niż Panasonic GH5 – znacznie mniejszy model z dużo mniejszą matrycą. Imponujące.

Dotykowy ekran S5 jest w pełni obracany. Dołącza do niego wizjer OLED o rozdzielczości 2 360k pikseli 0,74x, czyli niestety mniej niż wizjery z droższej serii S1.

Dobrą wiadomością jest to, że autofokus zdecydowanie poprawił się od tej serii. Jest skuteczny w wielu sytuacjach, a także dobrze sprawdza się w śledzeniu poruszających się w wystarczająco przewidywalny sposób obiektów. Jednak wciąż jest znacznie gorszy niż w innych aparatach na rynku, zwłaszcza A7 IV.

Jest też trochę przeciętny pod względem zdjęć seryjnych, oferując 7 kl./s w pełnej rozdzielczości. Możesz użyć opcji 4K/6K z szybkością 30 klatek na sekundę, ale bez opcji otrzymania RAW-ów – a wyodrębnienie wybranego ujęcia wymaga wysiłku. Krótko mówiąc, jeśli jesteś osobą, która regularnie fotografuje akcję, sport i dziką przyrodę, tak naprawdę nie jest to aparat dla ciebie.

W sercu S5 znajduje się matryca o rozdzielczości 24,2 megapiksela – taka sam jak ta, którą można znaleźć w S1. Jakość obrazu i wideo okazuje się w zdecydowanej większości sytuacji solidna.

Zasadniczo dostajesz tutaj pełnoklatkową wydajność wewnątrz korpusu aparatu Mikro Cztery Trzecie, co czyni go atrakcyjnym jako aparat do codziennego użytku lub w podróży, dla tych, którzy chcą ograniczyć rozmiar i wagę do minimum. Ale jeśli masz zamiar fotografować dynamiczne ujęcia i serie oraz zależy ci na wydajnym autofokusie, znajdziesz je gdzieś indziej.

NIKON Z 6II

W przypadku swojej bezlusterkowej nowości z pełną klatką Nikon nie poszedł na całość w kontekście aktualizacji, zamiast tego skromnie odświeżając znane rozwiązania, które mają na celu ulepszenie i dopracowanie dotychczasowej oferty. Nie da się ukryć, że Nikon Z 6II ma przede wszystkim przemówić do dotychczasowych użytkowników poprzednich dokonań marki. Jest bardziej przystępnym cenowo i wszechstronnym modelem niż jego droższy brat Z 7II.

Większość zmian dotyczy wnętrza, podczas gdy sporo najlepszych funkcji pozostaje takich samych jak w oryginalnym Z6. Znajduje się tutaj ta sama, solidna, pełnoklatkowa matryca o rozdzielczości 24,5 megapiksela. Jednak teraz dwa procesory Expeed 6 zamiast jednego pomagają wprowadzić szereg innych ulepszeń. W przypadku fotografów sportowych i lubujących się w dynamicznych scenach, można teraz fotografować z prędkością 14 kl./s (w porównaniu z wcześniejszymi 12 kl./s).

Nikon zachował ten sam wizjer i ekran co w oryginalnym modelu, co również nie jest czymś złym. Chociaż 0,5-calowy wizjer OLED o rozdzielczości 3 960 tys. punktów nie jest już liderem w swojej klasie, jak na tę cenę to po prostu dobra specyfikacja. Tymczasem 3,2-calowy ekran dotykowy o rozdzielczości 2 100 000 punktów jest również przyjemy w użytkowaniu, a mechanizm odchylania jest przydatny w przypadku niewygodnych kompozycji.

Mimo, że rozdzielczość jest o połowę mniejsza niż w Z 7II, zdjęcia z Z 6II są i tak dość szczegółowe. Mniejsza liczba pikseli sprawia również, że Z6 II lepiej radzi sobie z fotografowaniem przy słabym oświetleniu, z użytecznymi zdjęciami aż do ISO 25 600. Kolory są ładne i żywe w większości warunków, a automatyczne ustawienie balansu bieli sprawia, że praca jest szybka. Podobnie uniwersalne ustawienie pomiaru pozwala uzyskać zrównoważoną ekspozycję we wszystkich sytuacjach poza bardzo wysokim kontrastem.

Autofokus korzysta z wprowadzonych ulepszeń, a jeśli fotografujesz dość przewidywalnie poruszający się obiekt, generalnie uzyskasz dobre wyniki. W przypadku szybszych – lub bardziej niekonsekwentnych – obiektów, wyniki są nieco bardziej zróżnicowane. Jeśli głównie fotografujesz sport i akcję, istnieją lepsze opcje.

Dzięki zaktualizowanej wersji swojego wszechstronnego aparatu Nikon sprawił, że Z 6II jest jeszcze bardziej atrakcyjny niż wcześniej, wprowadzając kilka mile widzianych poprawek. Jeśli szukasz aparatu dostosowanego do szerokiej gamy różnych tematów, może być odpowiedni dla ciebie – z możliwym wyjątkiem tych, którzy interesują się dynamicznymi ujęciami.

Werdykt

#1 | SONY A7 IV | 94/100

Plusy Pełnoklatkowa matryca 33 Mp. Solidna konstrukcja. Wideo 4K. Mnóstwo praktycznej, kreatywnej kontroli.

Minusy Żywotność baterii.

Podsumowując Sony A7 IV to najlepszy hybrydowy bezlusterkowiec, jaki możesz obecnie kupić. Naprawdę nowoczesny, wszechstronny aparat, który w dużej mierze możliwościami uzasadnia swoją cenę, zawiera wiodący w swojej klasie autofokus, imponującą jakość obrazu i zaawansowane funkcje wideo w jednym wszechstronnym korpusie. To może być jedyny aparat, jakiego będziesz potrzebować.

#2 | NIKON Z 6II | 83/100

Plusy Dobry stosunek ceny do jakości. Przyjazna obsługa.

Minusy Ekran bez opcji obracania. Gorszy autofokus niż u konkurencji. Jedynie lekkie odświeżenie modelu Z6.

Podsumowując Nikon swoim wszechstronnym modelem Z6 zdobył wielu fanów. Szkoda, że Z 6II jest tylko drobną aktualizacją.

#3 | PANASONIC LUMIX S5 | 79/100

Plusy Dobry chwyt. Specyfikacja wideo.

Minusy Autofokus i inne aspekty praktycznie wszędzie odstają od konkurencji.

Podsumowując Pełnoklatkowa matryca w ergonomicznej obudowie sprawia, że jest to ciekawy model hybrydowy – dla wielu może to być jednak zbyt mało.