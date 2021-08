Te aplikacje ułatwią ci codzienne funkcjonowanie

Smartfony są codziennymi towarzyszami naszego życia. Pozwalają nam na swobodną komunikację między sobą, umożliwiają zaglądanie do Internetu, kiedy to konieczne albo prowadzą przez nieznane miasta za pomocą GPS-u. Są też nieodłącznymi towarzyszami rozrywek. Zobacz, w jakie aplikacje warto je wyposażyć, aby codzienność była jeszcze lepsza.

Na początek nowy Android i Always On Display

Jeśli korzystasz z Androida, na pewno zaciekawią cię najnowsze funkcje, które wprowadził do swojego systemu. Aktualizacje oprogramowania to zawsze gratka dla miłośników smartfonów, ponieważ mogą przynieść wiele zmian zarówno wizualnych, jak i w aplikacjach czy funkcjonalności. Bez wątpienia jest tak również i w tym przypadku.

Naszą uwagę zwróciła funkcja Always On Display i związana z nią funkcjonalna zmiana powiadomień. Teraz, kiedy pojawiają się na ekranie, zegar przesuwa się w kierunku rogu i zmniejsza, co zapewnia wygodniejsze korzystanie z ekranu i szybszy podgląd na to, jaka wiadomość się pojawiła. Ciekawostką są także przejścia, łączące obecnie zablokowany ekran oraz ten, który pozwala korzystać ze wszystkich funkcjonalności smartfona.

Oczywiście to nie jedyne zmiany w Androidzie. Jeśli ciekawią cię kolejne, zapraszamy do zapoznania się z wpisem na stronie thinknews.pl, zatytułowanym “Android 12 – co nowego w systemie od Google?”.

Dla miłośników podróży nowy tłumacz od Vasco Electronics

Lubisz wyjeżdżać do egzotycznych krajów? A może robisz to służbowo? Niezależnie od powodu i celu twojej podróży na pewno nie raz już znalazłeś się w sytuacji, że mieszkańcy danej okolicy nie mówili po angielsku i zabrakło wam wspólnego języka. To znaczące utrudnienie, które możesz teraz pokonać z przydatnym tłumaczem od Vasco Electronics.

Translator M3 tej polskiej marki pomoże ci porozumiewać się wszędzie tam, gdzie angielski nie jest znany. Dzięki sześciu silnikom oferuje niezwykłą jakość tłumaczeń. Co więcej, może posłużyć nie tylko do przekładu prostych wypowiedzi, ale również do tłumaczenia rozmów telefonicznych czy konferencji, obejmujących nawet sto osób. Dzięki niemu poczujesz się swobodnie nawet na krańcu świata, zarówno w prywatnej, jak i służbowej sytuacji. Poznaj go bliżej na stronie supertechnology.pl, gdzie został przedstawiony w artykule zatytułowanym: “Polski tlumacz elektroniczny umożliwia komunikację w wielu branżach”.

Dla pracujących EndNote

Kultowa aplikacja, której nie powinno zabraknąć w twoim telefonie. Dzięki niej przygotujesz notatki, opracujesz zadania i dokładnie zaplanujesz każde swoje posunięcie. Nie będziesz musiał obawiać się, że o czymś zapomnisz. Co więcej, każdą notkę możesz współdzielić ze swoimi przyjaciółmi, rodziną czy współpracownikami, co pomoże ci w jeszcze lepszym opracowaniu planu działania na każdy dzień.

Wszędzie tam, gdzie potrzebujesz biletów: SkyCash

Ostatnią aplikacją, po jaką warto sięgnąć w tym sezonie, jest SkyCash, umożliwiający zakup i przechowywanie biletów. SkyCash to rodzaj wirtualnego portfela, w którym dokonasz również innych transakcji, takich jak choćby opłata za taksówkę czy rachunki. Dzięki temu unikniesz niewygodnych sytuacji, kiedy w pośpiechu musisz znaleźć dane do przelewu czy kartę kredytową. Nie będziesz też musiał udawać się do żadnej kasy po bilety czy stać w kolejce, czekając na ich wydanie – czy to pociąg, autobus czy kino, praktycznie wszędzie kupisz bilety za pomocą tej funkcjonalnej aplikacji. To wygodne rozwiązanie dla każdego, kto prowadzi aktywne życie.