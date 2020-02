TCL pracuje nad smartfonem z rozsuwanym ekranem

Składane ekrany jeszcze na dobre nie zadomowiły się na rynku, a TCL już pracuje nad ich następcą. Według chińskiego producenta przyszłość należy do rozsuwanych urządzeń – ich prototyp miał najprawdopodobniej zostać zaprezentowany na odwołanych targach MWC 2020.

W internecie pojawiły się grafiki przedstawiające nietypowego smartfona sygnowanego przez TCL. W złożonej formie przypomina on zwykły telefon o zaokrąglonych krawędziach bocznych, wąskich ramkach i podwójnej kamerze do selfie umieszczonej w wycięciu w rogu ekranu. Z tyłu urządzenia znajduje się natomiast poczwórny aparat i wyraźna szczelina w obudowie. Na kolejnych zdjęciach widać, że smartfona można rozsunąć, przekształcając go w niewielki tablet o kwadratowym ekranie; interfejs urządzenia dopasowuje się do jego kształtu. Dodatkowa część wyświetlacza ukryta jest wewnątrz telefonu i po jego złożeniu na powrót wsuwa się do obudowy.

Plotka głosi, że prototyp rozwijanego telefonu miał być gwiazdą stoiska TCL podczas targów MWC 2020. Ze względu na ich odwołanie raczej nieprędko ujrzy on światło dzienne – chiński producent znany jest z zamiłowania do publicznego prezentowania urządzeń koncepcyjnych, które potem nie trafiają do komercyjnych urządzeń. Wśród najciekawszych projektów TCL znajduje się chociażby podwójnie składany smartfon w kształcie harmonijki i opatentowany zawias DragonHinge, który został zaprezentowany podczas zeszłorocznych edycji MWC i IFA, ale jeszcze nie trafił do żadnego urządzenia.