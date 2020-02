Targi MWC 2020 oficjalnie odwołane

Szalejąca się na świecie epidemia COVID-19, wywołana przez odkrytego w Chinach koronawirusa, zatacza coraz szersze kręgi. Chociaż większość krajów europejskich, w tym Hiszpania, ma sytuację pod kontrolą, tegoroczne targi MWC zostały odwołane.

Organizator wydarzenia, GSMA, oficjalnie poinformował o swojej decyzji na stronie internetowej wydarzenia. Przyczyną zrezygnowania z tegorocznej edycji targów jest obawa przed koronawirusem – zatłoczone miejsca z nasilonym ruchem, takie, jak hale wystawiennicze, są idealnym miejscem do rozprzestrzeniania się chorób wirusowych. GSMA tłumaczy, że przeprowadzenie MWC 2020 w obecnej sytuacji mogłoby narazić region Katalonii i całą Hiszpanię na wybuch epidemii, dlatego w trosce o bezpieczeństwo publiczne targi zostały odwołane. To pierwsza taka sytuacja w sięgającej 1987 roku historii imprezy, oznaczająca wielomilionowe straty dla GSMA i Barcelony.

Oświadczenie organizatora zbiegło się w czasie z ogłoszeniami kolejnych producentów o zrezygnowaniu z udziału w MWC. Do LG, ZTE, Ericssona i Amazonu dołączyli także Intel, Nokia, Sony i Vivo, jak również setki mniejszych, lokalnych firm i deweloperów aplikacji. Zmniejszone miało być także stoisko Huaweia, który chciał wysłać na targi jedynie europejskich przedstawicieli.

Początkowo GSMA chciało wprowadzić na MWC 2020 szereg środków bezpieczeństwa, które miały ograniczyć potencjalne rozprzestrzenianie się wirusa. Znalazły się wśród nich takie zalecenia, jak mierzenie temperatury przed wejściem do hal wystawienniczych, zakaz wstępu dla odwiedzających, którzy przylecieli prosto z Chin, ogólnodostępne dozowniki z płynem dezynfekującym i prośby o niepodawanie dłoni na powitanie. Od tego czasu liczba zarażonych osób znacząco jednak wzrosła, podobnie, jak śmiertelnych przypadków, co zmusiło organizatora do odwołania wydarzenia.