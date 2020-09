Targi IFA 2020 właśnie się rozpoczynają

Tegoroczna edycja targów IFA w Berlinie jest pod wieloma względami wyjątkowa. Przede wszystkim jest to pierwsze od wielu miesięcy wydarzenie organizowane w formie stacjonarnej, acz z wieloma obostrzeniami. Właśnie dlatego większość konferencji organizowana jest w formie livestreamów.

Chociaż IFA 2020 odbywa się w halach Messe Berlin, nie oznacza to, że targi są otwarte dla zwiedzających. W stacjonarnej części wydarzenia bierze udział jedynie 4000 osób, z czego 800 miejsc przeznaczonych jest dla dziennikarzy. Większość wydarzeń, w tym konferencji prezentujących nowe produkty, trafia także na streamy w internecie, co umożliwia oglądanie ich na żywo wszystkim chętnym.



Organizatorzy targów zapowiadają, że w tym roku weźmie w nich udział 80 marek. Wśród producentów, którzy potwierdzili swoją obecność, znajdują się m. in. Samsung, Lenovo, LG, NVIDIA, Qualcomm i Sony. Co ciekawe, niektórzy z nich wcale nie czekali z prezentacją swoich nowości do targów – pierwsze nowości od Lenovo, NVIDII i Samsunga poznaliśmy jeszcze przed rozpoczęciem imprezy, ale marki pojawią się z nowymi produktami w Berlinie, gdzie będą gotowe na odpowiedzi na pytania dziennikarzy.