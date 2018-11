Dropbox dodaje rozszerzenia do dysku chmurowego

Dropbox to nie tylko wygodne miejsce do przechowywania i udostępniania plików, ale także centrum wspólnej pracy. Już wkrótce wzbogaci się on o szereg dodatków, które umożliwią sprawne edytowanie przechowywanych na nim plików za pomocą popularnych narzędzi bez wychodzenia z okna przeglądarki.

Rozszerzenia Dropbox to dodatkowe opcje służące do szczegółowej edycji plików w chmurze. Zamiast tworzyć własne oprogramowanie, deweloperzy zdecydowali się na podłączenie do niej narzędzi znanych z innych programów. Wśród partnerów, którzy użyczyli im swoich rozwiązań, znajdują się na przykład platforma udostępniania i edytowania filmów Vimeo, producenci edytorów PDF Adobe, Nitro i Smallpdf czy program do podpisywania dokumentów DocuSign. Po wybraniu znajdującego się na dysku pliku użytkownik otrzyma menu kontekstowe, w którym wyświetlą się nazwy dostępnych rozszerzeń. Za ich pomocą będzie on mógł edytować dokument bez konieczności pobierania go na dysk twardy, otwierania w aplikacjach lokalnych i wrzucania z powrotem do chmury.

Nowe funkcje trafią na nasze Dropboksy 27 listopada. Będą one dostępne zarówno na kontach osobistych, jak i biznesowych. Początkowo otrzymamy jedynie dziesięć rozszerzeń, ale producent obiecuje więcej opcji w przyszłości. To nie pierwszy krok firmy na drodze przekształcania prostej chmury w pełnoprawne centrum pracy w grupie – poprzednio Dropbox eksperymentował ze zintegrowanymi kontami mailowymi, aplikacjami do edycji obrazów czy edytorami dokumentów tekstowych.