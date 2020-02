Taki będzie telewizor QLED 8K w 2020 roku

Podczas targów CES 2020 Samsung pokazał nową generację swoich flagowych telewizorów QLED 8K. Urządzenia te łączą przełomowe innowacje, dzięki którym wrażenia wizualne są jeszcze bardziej wciągające, z funkcjami, które pozwalają lepiej zintegrować telewizor w ramach domowego ekosystemu. Efekt? Niezrównane wrażenia i nowy wymiar domowej rozrywki.

Tegoroczne telewizory QLED 8K wykorzystują udoskonaloną technologię sztucznej inteligencji (AI), by zmaksymalizować możliwości w zakresie dźwięku, obrazu i wielu dodatkowych opcji. Widzowie znajdą tu także nowe inteligentne funkcje napędzane platformą Tizen.

Na czele tegorocznej serii QLED 8K jest model Q950TS. To pierwszy w branży telewizor oferujący dźwięk przestrzenny, realistyczną rozdzielczość 8K i zapierający dech, ultracienki design.

– Rozdzielczość 8K niesie potencjał zmiany dla całej naszej branży. Ekrany o przekątnej większej niż 75” to segment rynku, na którym odnotowuje się największy wzrost. Także w tej kategorii rozdzielczość ma największe znaczenie – powiedział Joe Stinziano, Head of Consumer Electronics Business w Samsung Electronics America. – Nasza tegoroczna linia 8K doskonale ukazuje ogrom tego potencjału. Fakt, że telewizory te oferują niespotykane dotąd, wciągające doświadczenia i niezrównanie inteligentne funkcje, pozwala użytkownikom realizować pasje łatwiej i bardziej wszechstronnie niż kiedykolwiek.

Zaprojektowany na nowo

W modelu Q950 praktycznie wyeliminowano ramki, co pozwoliło zaoferować najrozleglejszy na rynku ekran zajmujący aż 99% powierzchni z przodu telewizora. Oglądając treści z odległości trzech czy pięciu metrów, użytkownicy doświadczają zapierającego dech efektu zapewnianego przez ekran Infinity Screen – ramka wydaje się całkowicie znikać. W rezultacie telewizor ten gwarantuje jeszcze bardziej wciągające wrażenia wizualne, znosząc granice pomiędzy telewizorem a jego otoczeniem.

Co więcej, Q950 ma na całej szerokości ekranu grubość zaledwie 15 milimetrów. W połączeniu z całkowicie płaskim panelem tylnym sprawia to, że telewizor idealnie przylega do ściany lub – w przypadku umieszczenia go na podstawie – stylowo się od niej odcina.

Przedefiniowana jakość obrazu

Tegoroczna linia QLED 8K potwierdza zaangażowanie firmy Samsung w rozwój ekosystemu 8K. Każdy z oferowanych modeli spełnia wymogi ustalane dla testów certyfikacyjnych stowarzyszenia 8K Association, jak również standardy rozdzielczości wyświetlaczy 8K Ultra HD określone przez CTA.

Jednocześnie linia QLED 8K firmy Samsung, jako jedna z pierwszych w branży, obsługuje odtwarzanie treści oryginalnie tworzonych w 8K. W 2020 roku użytkownicy za sprawą kodeku AV1 będą więc mogli na telewizorach QLED 8K oglądać i przesyłać strumieniowo wideo rejestrowane w tej rozdzielczości. Wszystkie modele z tegorocznej linii 8K Samsung będą oferowały tę możliwość.

Firma Samsung współpracuje także z partnerami, takimi jak YouTube, by stworzyć metody streamingu treści oryginalnie rejestrowanych w 8K.

Telewizory QLED 8K pozwalają użytkownikom doświadczać możliwości tego nowego standardu jakości także podczas oglądania treści o niższej rozdzielczości. Model Q950 wyposażony jest w potężny Procesor Quantum 8K nowej generacji. Oferuje on ulepszone możliwości inteligentnego skalowania, wykorzystując uczenie maszynowe do analizy i identyfikacji charakterystycznych cech poszczególnych pikseli. Procesor poprawia następnie różne elementy obrazu, by stworzyć doskonałą jakość, bliską 8K – niezależnie od źródła prezentowanych treści.

Wykorzystując moc sztucznej inteligencji Q950 sprawia, że nic nie odciąga uwagi widzów od oglądanych treści. Czujniki telewizorów najczęściej są w stanie dostosować jasność ekranu wyłącznie na podstawie analizy oświetlenia pomieszczenia, w którym urządzenie się znajduje. Natomiast oferowana przez model Q950 funkcja Adaptive Picture bierze też pod uwagę rozmieszczenie światła w poszczególnych scenach, gwarantując, że telewizor utrzyma wyrazistość obrazu i kontrast także w jasno oświetlonych pokojach.

Innym częstym problemem, z którym borykają się użytkownicy korzystający ze strumieniowego przesyłu treści, jest prędkość połączenia internetowego. Z pomocą przychodzi tu kodek AI ScaleNet, zapewniając płynny streaming poprzez optymalizację dostępnej przepustowości sieci. Kompresuje treści w chwili, w której opuszczają one serwis dostawcy, i przywraca im pierwotną formę, gdy docierają do telewizora. W rezultacie o połowę zmniejsza przepustowość potrzebną do przesyłu strumieniowego. Samsung nieustająco udoskonala tę funkcję we współpracy z firmą Amazon, wykorzystując AI ScaleNet do poprawy rozdzielczości – ze standardowej na 4K – w ramach usługi Prime Video.

Przełomowe wrażenia dźwiękowe

Świetne wrażenia podczas oglądania to nie tylko doskonała jakość obrazu, ale także idealny dźwięk. Dlatego Q950 oferuje system audio plasujący się w rynkowej czołówce. Telewizor posiada głośniki umieszczone z każdej strony ekranu, a także zlokalizowane z tyłu subwoofery. W połączeniu z funkcją Object Tracking Sound+, która wykorzystuje oprogramowanie oparte na sztucznej inteligencji w celu dostosowania ruchu brzmienia do ruchu obiektów na ekranie, rozwiązanie to sprawia, że model QLED Q950 generuje wyrazisty i czysty wielokanałowy dźwięk przestrzenny w systemie 5.1.

Telewizor Q950 może też dostosować głośność dialogów w reakcji na często spotykane w domach intensywne dźwięki generowane przez urządzenia, takie jak blender czy odkurzacz. Funkcja Active Voice Amplifier (AVA) przychodzi z pomocą użytkownikom, którzy skarżą się, że dźwięki takie przeszkadzają im oglądać telewizję. Jest ona w stanie wyłapać je i automatycznie wzmocnić wyrazistość wypowiadanych na ekranie kwestii.

Telewizor ten jako jedyny jest też w stanie używać wbudowanych głośników jako dodatkowego kanału audio – wystarczy połączyć go z soundbarem z tegorocznej serii Q, takim jak uhonorowany podczas CES 2020 nagrodą „Best of Innovation” model Q800. Funkcja Q-Symphony paruje audio z obu urządzeń, tworząc dynamiczny, wielowymiarowy dźwięk.

Connected Living w nowej odsłonie

Tegoroczna seria telewizorów QLED 8K odzwierciedla zmieniającą się rolę ekranów w domu, oferując innowacyjne funkcje doskonale wpisujące się w nowoczesny styl życia.

Ponieważ aż cztery na pięć osób zbyt mało lub nie dość regularnie ćwiczy, firma Samsung opracowała rozwiązanie w zakresie aktywności fizycznej zaprojektowane tak, by dopasowywało się do planu dnia użytkowników. Q950 może więc pełnić funkcję centralnego domowego huba, który pomoże zadbać o zdrowie i kondycję, za pośrednictwem aplikacji Samsung Health w wersji na telewizory. Korzystając z niej na Q950 użytkownicy mogą przeglądać swoją aktywność, śledzić postępy i całą rodziną zmierzać do osiągnięcia wspólnych celów fitnessowych.

Ponadto coraz więcej użytkowników podczas oglądania telewizji korzysta z urządzeń mobilnych, choć śledzenie wszystkiego, co dzieje się na obu ekranach, może stanowić wyzwanie. Funkcja Multi-View gwarantuje więc, że na żadnym z nich niczego nie przeoczą. Powiela ona ekran urządzenia mobilnego na telewizorze, wyświetlając go w odrębnym oknie. Dostępnych jest aż 14 różnych układów okien, a użytkownicy mogą wybrać np. oglądanie treści obok siebie czy w formacie „obraz w obrazie” i tym samym spersonalizować swoje wizualne doświadczenia.

By zapewnić jeszcze doskonalsze wrażenia wizualne, Q950 oferuje ponadto nowe metody powielania ekranu urządzeń mobilnych i sterowania sprzętami domowymi. Na przykład funkcja Tap View pozwala użytkownikom zdublować ekran telefonu tak, by wyświetlił się na telewizorze – wystarczy zetknąć ze sobą oba urządzenia. Z kolei funkcja Digital Butler umożliwia sterowanie większą niż kiedykolwiek liczbą sprzętów za pośrednictwem działającej w podczerwieni technologii, która rozpoznaje i pozwala kontrolować znajdujące się w domu urządzenia nieobsługujące IoT.

Poszczególne funkcje lub możliwości wymienione powyżej mogą być dostępne tylko w wybranych krajach lub regionach. Przed zakupem zapoznaj się z dokładną specyfikacją produktu przeznaczonego na polski rynek na stronie internetowej Samsung.