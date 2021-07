St. Vincent zapowiada koncerty w Wielkiej Brytanii i Europie w ramach trasy promującej album „Daddy’s Home”

Po wydaniu swojego spektakularnego, docenionego przez krytyków albumu „Daddy’s Home”, St. Vincent ogłosiła serię europejskich koncertów na lato 2022 roku. Oprócz niedawno ogłoszonych występów na Mad Cool Festival w Madrycie i NOS Alive Festival w Lizbonie nowe daty obejmują największy jak dotąd koncert St. Vincent w Wielkiej Brytanii w Eventim Apollo w Londynie 29 czerwca i Usher Hall w Edynburgu 28 czerwca.

Oprócz tego, że będzie to europejski debiut na żywo materiału z płyty „Daddy’s Home”, będzie to jej pierwszy występ w Wielkiej Brytanii z zespołem The Down And Out Downtown Band, w którym wystąpią muzycy, którzy wsparli jej niedawny powrót do SATURDAY NIGHT LIVE, osiągając triumfalne rezultaty:

„St. Vincent wniosła trochę starej szkoły art-rocka, teatralnego przepychu… Mam trochę Bowiego, trochę Talking Heads, może odrobinę Gagi i (śmiem twierdzić) Madonnę – potężnie krzepiące połączenie.” — AV CLUB

„…olśniewająca… Zmieniająca kształty piosenkarka i autorka tekstów, urodzona jako Annie Clark, emanowała blaskiem lat 70. podczas swoich pamiętnych występów.” — BILLBOARD

„… ten występ, ze swoją rockową estetyką retro lat 70., naprawdę rządzi… to jest na najwyższy poziom.” — ENTERTAINMENT WEEKLY

St Vincent zagra w następujących terminach. Bilety trafią do sprzedaży 9 lipca o 10:00 rano: https://ilovestvincent.com/pages/tour/

Czerwiec 2022

Wt, 14 – LJUBLJANA, SL, Center urbane culture Kino Siska

Czw, 16 – PRAGA, CZ, Lucerna Music Bar

Pt 17 – WARSZAWA, PL, Stodoła

Nd 19 – BERLIN, DE, Tempodrom

Wt, 21 – KOLONIA, DE, Kantine

Nd, 26 – DUBLIN, IR, Fairview Park

WT, 28 – EDYNBURG, UK, Usher Hall

Śr, 29 – LONDYN, UK, Eventim Apollo