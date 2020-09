Spotify prezentuje wakacyjne trendy z czasu izolacji

Playlisty na Spotify okazały się niezwykle popularne wiosną tego roku. Jak odnotowała platforma streamingowa, użytkownicy Spotify stworzyli i odsłuchali wówczas aż 2,750 list odtwarzania, towarzyszących im w trakcie wykonywania domowych obowiązków, nabywania nowych umiejętności, czy podczas pieczenia kolejnych chlebków bananowych. Trendy te uległy jednak zmianom w okresie słonecznego lata i wakacyjnych wyjazdów. Sprawdź co się zmieniło w upodobaniach słuchaczy i poznaj najnowszą odsłonę letnich trendów w streamingu muzyki!

Lipiec na Spotify był najszczęśliwszym miesiącem bieżącego roku

Jak wynika z danych, użytkownicy platformy w lipcu słuchali głównie optymistycznych melodii, w kontrze do kwietnia, kiedy preferowali wolniejsze i bardziej melancholijne utwory. Jednak pomimo, że większość z nas stara się czerpać radość z pięknej pogody i odkrywać lokalną turystykę, użytkownicy Spotify nadal tworzą i słuchają playlist dedykowanych kwarantannie. Obecnie jest ich już 1,3 miliona, a wśród najpopularniejszych utworów w okresie od 5 maja do 30 lipca znalazły się: “Stuck With U” Ariany Grande i Justina Biebera, “Bored In The House” Tyga i Curtis Roach, “Be Kind (with Halsey)” Halsey i Marshmello, “Lockdown” autorstwa Andersona Paaka jak również “I Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me)” Whitney Houston czy nowy album Taylor Swift z utworem “exile”.

Czas wolny na świeżym powietrzu to jest to!

Jak wynika z opracowania, jazda na rowerze i rolkach okazały się jednymi z popularniejszych rozrywek i form spędzenia aktywnie czasu na świeżym powietrzu. W okresie od 5 maja do 30 lipca na całym świecie stworzono ponad 54,000 playlist dedykowanych tym aktywnościom, z czego ponad 5 tysięcy tylko w Polsce.

Do najbardziej popularnych piosenek słuchanych w trakcie rowerowych przejażdżek po Polsce należały: “BUBBLETEA” Quebonafide i Darii Zawiałow, “Impreza” Sobela czy “Polskie Tango” Taco Hemingway’a i Lanka. Z kolei na rolkach słuchaliśmy “Blinding Lights” The Weeknd, “Don’t Start Now” Duy Lipy czy “Watermelon Sugar” Harrego Stylesa.

Staycation to nowe vacation!

Możliwość swobodniejszego wychodzenia z domu z oraz ciepłe letnie dni sprawiły, że zaczęliśmy doceniać lokalną turystykę i z dużą przyjemnością odbywać krajowe wycieczki. To z kolei wpłynęło na prawie 120-procentowy wzrost ilości playlist w kontekście „Staycation” od czerwca do lipca.

Co więcej, w związku ze wzrostem popularności wycieczek samochodowych po kraju, od czerwca do lipca Spotify odnotował aż 92-procentowy wzrost liczby playlist dedykowanych długim podróżom spędzonym w aucie. Jako, że w lipcu użytkownicy serwisu byli w ciągłym ruchu, słuchalność muzyki i podcastów w trybie offline wzrosła na świecie o 24 proc. w porównaniu z innymi miesiącami, a w Polsce aż o prawie 70%.

Słuchaliśmy wówczas “Watermelon Sugar” Harrego Stylesa, “Here Comes The Sun” the Beatles, “Party in the USA” Miley Cyrus, “Don’t Stop Believin’” Journey, “Livin’ On A Prayer” Bon Jovi, “Hey Ya!” OutKast czy “Life is a Highway” Rascal Flatts. Z kolei tym, którzy w porywach letniej spontaniczności nie zdążyli stworzyć własnej playlisty z pomocą przyszły najpopularniejsze listy odtwarzania dostępne w serwisie: “ Classic Road Trip Songs” oraz “ 70s Road Trip” .

Nuda do kwadratu

Ostatnie miesiące okazały się szczególne i sprawiły, że wielu z nas odczuło monotonię i lekkie znudzenie. Znajduje to potwierdzenie również w danych Spotify, wskazujących, że w okresie od 5 maja do 30 lipca na platformie powstało ponad 127 tysięcy playlist zawierających w tytule słowo “nuda”. Wśród najczęściej wybieranych utworów, przy których Polacy myśleli o niebieskich migdałach, znalazły się: “#Hot16Challenge2” w wykonaniu Szpaka i Raff J.R., “100 dni do matury” Maty, “Melodia” sanah czy “Rainman” w wykonaniu Tymka, 2K, Michała Graczyka, Trill Pema i Tedego.

Z kolei tym, którzy chcieliby oderwać się od codziennej monotonii i spędzić czas z przyjaciółmi, Spotify udostępnia Sesje Grupowe, które pozwalają użytkownikom na słuchanie w czasie rzeczywistym tej samej playlisty bądź podcastu w gronie znajomych.

*O ile nie wskazano inaczej, wszystkie dane zostały zebrane w okresie od 5 maja do 30 lipca 2020 roku. O ile nie podano inaczej, dane są globalne.