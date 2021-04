Sony Xperia 1 III i 5 III oficjalnie

Od kilku lat Sony konsekwentnie rozwija swoją wizję flagowca, nieco odmienną od konkurentów. Najnowsza generacja telefonów spod znaku Xperia po raz kolejny ma „kinowy” wyświetlacz i mocną specyfikację, ale jej prawdziwą gwiazdą jest układ fotograficzny.

Obydwa smartfony od Sony otrzymały 12-megapikselowe „oczka” główne, obiektywy ultraszerokie 12 MP oraz teleobiektywy 12 MP. Te ostatnie są szczególnie interesujące, zostały one bowiem wyposażone w mechanizm pozwalający na zmianę długości ogniskowej pomiędzy 75 a 105 mm. Sony chwali się, że to pierwszy telefon z prawdziwym zoomem optycznym, a nie jego cyfrowym odpowiednikiem – drobne elementy obiektywu naprawdę poruszają się wewnątrz aparatu. Wszystkie tylne obiektywy wyposażone zostaną w autofokus śledzący oczy ludzi i zwierząt. Flagowa Xperia 1 III otrzyma ponadto dodatkowy czujnik głębi, a z przodu obu modeli znajdzie się aparat przedni 8 MP.



Imponujące możliwości fotograficzne to nie wszystko. Sony Xperia 1 III to telefon z 6,5-calowym wyświetlaczem OLED 4K o odświeżaniu 120 Hz oraz próbkowaniu dotyku 240 Hz. Głośniki smartfona wspierają technologię 360 Reality Audio, która pozwala uzyskać efekt immersyjnego dźwięku. Wewnątrz znajduje się Snapdragon 888, 12 GB RAM i 256 GB pamięci; możemy ją rozszerzyć za pomocą karty microSD. Telefon potrafi obsługiwać sieci 5G oraz Wi-fi 6. Do dyspozycji otrzymamy także akumulator 4500 mAh z możliwością przewodowego ładowania 30 W oraz ładowania Qi.

Xperia 5 III różni się od wyższego modelu przede wszystkim rozmiarami. Smartfon otrzymał mniejszy ekran o przekątnej 6,1 cala i niższej rozdzielczości 2520 x 1080 px, ale z odświeżaniem 120 Hz. Urządzenie otrzyma także 8 GB RAM i zaledwie 128 GB pamięci wewnętrznej, chociaż należy pamiętać, że będzie ona rozszerzana za pomocą microSD. Co ciekawe, Sony wciąż nie rezygnuje z minijacka – ten ostatni ma grać głośniej i czyściej od swojego odpowiednika z poprzedniej generacji.



Sony zaprezentowało jeszcze jednego smartfona. Xperia 10 III to przedstawiciel średniej półki, wyposażony w 6-calowy ekran OLED w formacie 21:9, procesor Snapdragon 690 5G oraz potrójny aparat. Jest on złożony z „oczka” głównego 12 MP, obiektywu ultraszerokiego 8 MP i teleobiektywu 8 MP, acz tym razem bez zmiennej długości ogniskowej. Urządzenie otrzyma także 6 GB RAM-u, 128 GB pamięci wewnętrznej i baterię 4500 mAh.



Wszystkie telefony z tegorocznej serii Xperia pojawią się w sprzedaży latem. Ich oficjalne ceny na razie pozostają tajemnicą, a więcej szczegółów poznamy bliżej premiery.