Sony HT-A9 – zestaw kina domowego wyznaczający nową granicę dźwięku przestrzennego

Firma Sony wprowadza do oferty zestaw kina domowego HT-A9. Dzięki unikatowej technologii 360 Spatial Sound Mapping model ten zapewnia rodzinie i znajomym wszechogarniające, nieznane dotąd doświadczenie.

Unikatowa technologia Sony 360 Spatial Sound Mapping

Zastosowana w zestawie Sony HT-A9 rewolucyjna technologia 360 Spatial Sound Mapping sprawia, że dźwięk zdaje się dobiegać ze wszystkich stron. Technologia Sound Field Optimization mierzy wzajemne położenie głośników i ich odległość od podłogi, by na podstawie tych danych przeprowadzić syntezę fal dźwiękowych i wytworzyć z czterech fizycznych głośników nawet 12 pozornych, rozmieszczonych wokół odbiorcy.

Żadne urządzenie Sony nie tworzy tak szerokiego pola dźwiękowego, jak zestaw HT-A9. W tym zoptymalizowanym polu, otoczonym ze wszystkich stron pozornymi głośnikami, niezwykle realistycznie słychać każdy zwierzęcy ryk i każdy podmuch wiatru. Dzięki pozornym głośnikom przestrzenne pole dźwiękowe staje się szersze i bardziej wciągające.

Zestaw HT-A9 jest zgodny z systemami Dolby Atmos® i DTS:X®, pozwala więc uzyskać kinowy trójwymiarowy dźwięk przestrzenny w komforcie domowego zacisza.

Uniwersalna konfiguracja dostosowana do różnych pomieszczeń

Aby zainstalować zestaw HT-A9, nie trzeba przestawiać mebli ani pieczołowicie rozmieszczać głośników. W każdym głośniku znajdują się dwa mikrofony, dzięki którym technologia Sound Field Optimization określa wzajemne położenie głośników i ich odległość od podłogi. Na podstawie tych danych system może wytworzyć 12 idealnie rozmieszczonych, pozornych głośników i wypełnić całe pomieszczenie wszechogarniającym dźwiękiem przestrzennym. Aby włączyć funkcję Sound Field Optimization, wystarczy w dowolnym momencie wyświetlić główne menu zestawu na ekranie telewizora i użyć funkcji łatwej konfiguracji.

Cztery głośniki są bezprzewodowo połączone z modułem sterującym, dzięki czemu salon nie jest opleciony kablami [1].

Nowatorska konstrukcja głośnika

Zestaw HT-A9 jest oparty na najnowocześniejszych technologiach dźwięku przestrzennego, niezbędnych do pracy systemu 360 Spatial Sound Mapping. Prostokątne membrany przetworników głośnikowych X-Balanced Speaker Unit zwiększają powierzchnię emisji dźwięku, co przekłada się na bogatszy bas, wyższe ciśnienie akustyczne i czystość wokali. W głośnikach zastosowano też jednostki niskotonowe o szerokiej charakterystyce kierunkowej, mniej zagłębione niż standardowe rozwiązania. Ich połączenie z 19-milimetrową jednostką wysokotonową z miękką kopułką zapewnia naturalne brzmienie dźwięków o wysokiej częstotliwości. Dzięki modułom skierowanym w górę fale dźwiękowe odbijają się też od sufitu, tworząc realistyczny dźwięk dobiegający znad głowy. Ścięte krawędzie głośników zapobiegają natomiast dyfrakcji dźwięku.

Głębszy bas z oferowanego oddzielnie subwoofera

Aby odtwarzane niskie częstotliwości zyskały dodatkową moc, do zestawu można dodać sprzedawany oddzielnie subwoofer. Do wyboru są dwa modele. Oba pogłębiają bas, nadają większą wyrazistość głosowi i zwiększają wierność słuchanego dźwięku. Model SA-SW5 ma moc 300 W, a jego 180-milimetrowa jednostka głośnikowa z membraną bierną wytwarza głęboki, bogaty bas. Z kolei SA-SW3 to kompaktowy, 200-watowy subwoofer bass reflex z jednostką głośnikową 160 mm.

Dźwięk o wysokiej rozdzielczości pozwala słuchać muzyki zgodnie z zamysłem wykonawcy, a technologia 360 Reality Audio [2] pozwala doświadczyć zupełnie nowych wrażeń i poczuć się jak na koncercie lub w studiu nagraniowym. Nagrania 360 Reality Audio są dostępne w serwisach Amazon Music HD, Deezer, nugs.net i TIDAL [3]. Działający w czasie rzeczywistym system DSEE ExtremeTM wykorzystuje technologię Edge-AI do przetwarzania skompresowanych plików cyfrowych. Przywraca on wysokie dźwięki zanikające podczas kompresji, by zapewnić słuchaczowi bogatsze, pełniejsze wrażenia.

Szybszy, wyraźniejszy ruch

HT-A9 zapewnia niezwykły realizm filmów i gier. Odtwarzany przez niego obraz nie traci nic z pierwotnej jakości, można więc bez reszty oddać się oglądaniu filmów. Bardziej emocjonujące i realistyczne stają się także gry. Zestaw HT-A9 jest też zgodny z systemem Dolby Vision i pozwala odtwarzać materiały rozrywkowe w formatach 8K HDR i 4K 120.

Kiedy zestaw jest połączony dostarczonym przewodem ze zgodnym telewizorem BRAVIA [4] z funkcją Acoustic Center Sync, zapewnia najlepszą jakość obrazu i dźwięku. Funkcja Acoustic Center Sync dokładnie dopasowuje dźwięk do jego źródła na ekranie, gwarantując jeszcze większą intensywność przeżyć. Dzięki niej dialog dobiega dokładnie z miejsca, w którym postaci znajdują się na scenie.

Urządzenie znakomicie współpracuje z nowymi telewizorami BRAVIA™. Dzięki zintegrowanemu interfejsowi użytkownika ustawienia zestawu kina domowego automatycznie pojawiają się w menu „Szybkie ustawienia” telewizora BRAVIA. [5]

Słuchanie muzyki wspólnie z rodziną

Zestaw pozwala korzystać z popularnych serwisów muzycznych, takich jak Spotify, i przesyłać ulubione albumy i listy odtwarzania z użyciem technologii Chromecast lub Apple AirPlay 2. Dzięki bardzo szerokiej strefie słuchania muzyka jest świetnie słyszalna dla każdego, a jej słuchanie staje się wspólnym, rodzinnym doświadczeniem.

Głośniki można także z łatwością łączyć ze zgodnymi urządzeniami Bluetooth®. Wbudowana technologia Wi-Fi pozwala nawiązać łączność z Internetem i korzystać z serwisów muzycznych lub przesyłać strumieniowo utwory z urządzeń w domowej sieci.

Łatwa obsługa

Zestaw HT-A9 jest zgodny z urządzeniami z Asystentem Google [6] wyposażonymi w technologię Chromecast built-in oraz z urządzeniami z asystentem Amazon Alexa [7]. Po dodaniu go do grupy głośników w aplikacji Google Home można włączyć odtwarzanie muzyki, wyregulować głośność i wybrać wiele innych funkcji, używając poleceń głosowych.

[1] Wymagane jest gniazdko sieci energetycznej

[2] Wymagane jest pobranie aplikacji Sony | Music Center. Może być wymagana subskrypcja we współpracującym internetowym serwisie muzycznym. Mogą obowiązywać regulaminy, warunki, konta i płatności określone przez podmioty zewnętrzne. Dostępność współpracujących serwisów zależy od kraju/regionu. Informacje o zgodności aplikacji i współpracujących serwisach są zamieszczone pod adresem www.sony.net/360RA/.

[3] Dostępność zależy od kraju.

[4] Tryb BRAVIA™ Acoustic Center Sync jest zgodny tylko z seriami Z9J, A90J, A80J i X95J. Dostępność produktów zależy od kraju.

[5] Integracja interfejsu użytkownika działa w seriach Z9J, A90J, X95J, X85J i X80J. Dostępność produktów zależy od kraju.

[6] Google, Google Home i wszystkie odnośne logo są znakiem towarowym Google LLC. Asystent Google nie jest dostępny we wszystkich językach i krajach/regionach.

[7]. Asystent Amazon Alexa jest dostępny w wybranych krajach/regionach.

[8] Dzięki gniazdom LAN, HDMI IN i HDMI OUT (eARC) można uzyskać efekt dźwięku przestrzennego