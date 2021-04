Sony chce inwestować w tytuły mobilne

Dotychczas Sony skupiało się przede wszystkim na rozwoju biblioteki tytułów dostępnych na PlayStation. Teraz wydawca chce wejść także na Androida i iOS, i to z mocnym uderzeniem – na platformy mobilne trafią gry osadzone w dobrze znanych uniwersach z PS-a.

Informacja ta pojawiła się w zamieszczonej w sieci ofercie pracy. Sony poszukuje w niej nowego szefa działu mobilnego, którego głównym obowiązkiem będzie przeniesienie najpopularniejszych światów z gier na PlayStation do gier mobilnych, a także adaptacja części istniejących tytułów na inne platformy. Ogłoszenie wskazuje, że praca nad niektórymi projektami została już rozpoczęta, a nowy szef działu będzie musiał zarządzać ich produkcją w taki sposób, by nie przynosiły one strat.



Oferta pracy oczywiście nie wskazuje, które „popularne uniwersa” trafią na Androida i iOS, oraz w jakiej formie. Wiele spośród najciekawszych tytułów z PS-a (na przykład God of War czy Horizon Zero Dawn) nie nadaje się do przeniesienia na tak odmienną platformę, więc najprawdopodobniej będziemy mieli do czynienia z różnymi spin-offami i adaptacjami. Wiele zależy także od sposobu, w jaki Sony podejdzie do sprawy – czas pokaże, czy w końcu dostaniemy interesujące, nowatorskie gry mobilne, czy też mało angażujące „skoki na kasę.”