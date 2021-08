Smartwatche dla dzieci – do nauki, do komunikacji

Przed nami rozpoczęcie roku szkolnego. Na liście produktów z tzw. „wyprawki” coraz częściej pojawia się również smartwatch. O ile pierwsze urządzenia tego typu były ciekawą nowinką technologiczną, tak te aktualnie dostępne na rynku stały się realnym wsparciem zarówno dla dziecka, jak i jego rodzica. Nie tylko pokażą godzinę czy zmierzą aktywność, ale przede wszystkim są narzędziem do stałego kontaktu.

Na dobry początek

Przed wyborem najlepszego modelu smart zegarka należy uwzględnić kilka aspektów. Po pierwsze powinniśmy upewnić się, czy dziecko będzie chciało nosić go na swoim nadgarstku. Jeżeli tak, to warto znaleźć rozwiązanie, którego zakup i naprawa w przypadku uszkodzenia nie zrujnuje naszego budżetu. Przykładem takiego produktu jest model Garett Kids Time.

Kilkulatek jest aktywny i wykonuje mnóstwo przypadkowych ruchów, które testują odporność sprzętu na wstrząsy czy uszkodzenia. Model Time wykonano z wytrzymałych materiałów, a do produkcji paska wykorzystano tworzywo, które nie ma negatywnego wpływu na delikatną skórę dziecka. Mimo niewielkiej ceny produkt posiada dotykowy ekran, jest wodoszczelny, pozwala zlokalizować jego użytkownika i przeprowadzić z nim rozmowę głosową.

Zawsze w kontakcie

Inauguracja nauki w szkole jest ważnym momentem w życiu każdego młodego człowieka. Pierwsze dni są stresujące zarówno dla rodziców, jak i uczniów. Ci pierwsi obawiają się, czy ich ukochany szkrab odnajdzie się w nowym środowisku, a ci drudzy bardzo często po raz pierwszy na tak długi czas pozostają sami wśród dużej grupy obcych ludzi. Sytuacji nie ratuje fakt, że bardzo często w regulaminach szkół jest zakaz przynoszenia smartfonów przez pierwszo- czy drugoklasistów. Zegarek z możliwością włożenia karty SIM i funkcją połączeń głosowych jest więc jedyną szansą, by mogli pozostać w kontakcie z rodzicami.

Czas na plan

To, co dla większości najmłodszych stanowi największe wyzwanie, to odpowiedni podział swojego czasu pomiędzy obowiązkami a przyjemnościami. Dzieci bardzo często mają problem, by samemu zdyscyplinować się do przerwania zabawy na rzecz nauki. Jedną z opcji, która ułatwia im to zadanie, jest funkcja planu lekcji. Bardzo często jest ona dodatkowo płatna, a w zegarkach Garett m.in. Kids Funky jest dostępna za darmo. Pozwala nie tylko zapisać tygodniowy rozkład szkolnych zajęć, ale przede wszystkim odpowiednio wcześniej przypomina o zadaniach domowych, czy zbliżającym się teście. Rozwiązanie to pozwala stopniowo wykształcić w użytkowniku smartwatcha umiejętność odpowiedniego zarządzania czasem, przeznaczonego na lekcje i rozrywkę.

Swoboda pod kontrolą

Jednym z najbardziej stresujących fragmentów dnia dla mamy lub taty jest samodzielny powrót ucznia ze szkoły czy z dodatkowych zajęć. Z jednej strony dla tak zwanego ,,świętego spokoju” wolimy sami odebrać dziecko z zajęć, z drugiej zaś to junior coraz częściej twierdzi, że ,,już jest duży i sam potrafi dotrzeć do celu”. W tej patowej sytuacji znów pomocne okazują się smartwatche i mnogość ich funkcji. Jedną z nich jest możliwość aktywowania w dowolnym momencie zdalnego audio monitoringu, dostępna np. w modelu Garett Kids Sun 4G. Rodzic może sprawdzić, co dzieje się, gdy dziecko samo zmierza do szkoły, a wbudowany moduł GPS pozwala na bieżąco śledzić jego lokalizację. Warta uwagi jest również opcja GEOogrodzenia. Wystarczy, że w aplikacji określi się obszar, w którym osoba z zegarkiem może swobodnie się poruszać. Gdy go opuści, aplikacja w smartfonie wyśle opiekunom powiadomienie. Wykorzystując tę funkcję, można ustawić trzy lokalizacje.

Dla bezpieczeństwa

Przydatny jest również wbudowany w urządzeniu przycisk SOS. Jest to element, który bez wątpienia powinien znaleźć się w każdym urządzeniu, przeznaczonym dla najmłodszych. Gdy, będąc poza domem, dziecko potrzebuje wsparcia osoby starszej, wystarczy, że wciśnie przycisk aktywujący alarm, a zegarek automatycznie nawiąże połączenie telefoniczne kolejno ze wskazanymi wcześniej numerami. Dodatkowo w Garett Kids Sun 4G istnieje możliwość przesłania zdjęcia otoczenia, aby opiekun miał pełen obraz sytuacji, w jakiej znalazła się jego pociecha.

Design

To, co wyróżnia dobrze zaprojektowany smartwatch, to oprócz wielu dodatkowych funkcji, kompatybilność zarówno z Androidem, jak i iOS-em oraz możliwość personalizowania zegarka. Warto sprawdzić, czy producent umożliwia zmianę wyglądu tarczy zegarka, a także możliwość dokupienia dodatkowych pasków. Dzięki tym prostym zabiegom w szybki i niedrogi sposób dopasujemy smartwatcha do zmieniającego się gustu dziecka, które będzie miało modny i praktyczny gadżet, dający mu odrobinę swobody, niezależności i poczucie, że w razie potrzeby zawsze może skontaktować się z bliską mu osobą i poprosić o pomoc.