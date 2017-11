Lynx – robotyczny asystent UBTECH Robotics

Wielu producentów stara się „uczłowieczyć” sprzęty smart home, szczególnie zaś wirtualnych asystentów. Jedną z takich prób podjęła firma UBTECH Robotics, która zaprezentowała domowego robocika Lynx – pierwszego człekokształtnego robota ze wsparciem Amazon Alexy.

Lynx wygląda przeuroczo, ale to nie jego pocieszny wygląd jest najważniejszy. Pod plastikową pokrywą kryje się bowiem szereg czujników, których zadaniem jest połączenie wielu urządzeń smart home w jedno. Przede wszystkim Lynx może zastąpić głośnik typu Amazon Echo. Można się z nim porozumiewać za pomocą komend głosowych w języku angielskim. Robot posiada funkcję kalendarza z przypomnieniami (te można przesyłać innym osobom, nawet nieposiadającym Lynxa), robienia zakupów online i informowania o przychodzących mailach. Oczywiście robot posiada również inne funkcje inteligentnego głośnika, w tym odtwarzanie muzyki.

To jednak nie wszystko. Dzięki wbudowanemu modułowi rozpoznawania twarzy i połączeniu z apką Lynx może służyć jako samobieżna kamera bezpieczeństwa. Jeśli czujniki robota wykryją nagły i niezidentyfikowany ruch i dźwięk w pomieszczeniu, Lynx automatycznie nagra 30-sekundowy materiał i prześle go do właściciela. Poprzez aplikację można również przejąć kontrolę nad robotem i samodzielnie sprawdzić, co dzieje się w domu. Ponadto robocik może służyć jako personalny trener fitness i uczyć jogi. Cena tej zabawki to ok. 2 900 PLN. Dostępna jest tylko przez Amazona, który nie przewidział możliwości wysyłki do Polski, ale prędzej czy później najprawdopodobniej znajdą się krajowi dystrybutorzy zainteresowani wprowadzeniem Lynxa do swojej oferty.