Sandisk wprowadza ekskluzywne rozwiązania pamięci dla ROG Xbox Ally X i ROG Xbox Ally

Sandisk zaprezentował nowe, oficjalnie licencjonowane akcesoria pamięci masowej stworzone z myślą o przenośnych konsolach ROG Xbox Ally X oraz ROG Xbox Ally. W ofercie znalazła się specjalna karta microSD Sandisk oraz wewnętrzny dysk SSD WD_BLACK SN7100X NVMe – oba certyfikowane przez Xbox i dostosowane do rosnących wymagań współczesnych gier.

W dobie tytułów ważących setki gigabajtów, dodatkowa i szybka pamięć staje się niezbędna. Nowa karta microSD Sandisk dla ROG Xbox Ally (X) oferuje prędkości odczytu do 200 MB/s i występuje w wariantach 512 GB, 1 TB i 2 TB, co pozwala przechowywać nawet 50 gier w podręcznej bibliotece. Z kolei WD_BLACK SN7100X NVMe SSD to propozycja dla wymagających – dysk o pojemności do 4 TB zapewnia imponujące transfery do 7 250 MB/s odczytu i 6 900 MB/s zapisu, co przekłada się na błyskawiczne ładowanie i płynność rozgrywki.

– Chcemy, aby gracze mieli pewność, że korzystają ze znakomitych rozwiązań, by mogli skupić się na zabawie na tych wyjątkowych nowych konsolach przenośnych – podkreśla Susan Park, wiceprezes ds. produktów konsumenckich i partnerstw strategicznych w Sandisk.

Kluczowe cechy:

Sandisk microSD dla ROG Xbox Ally (X):

Pojemności: 512 GB, 1 TB, 2 TB

Dedykowana kompatybilność z ROG Xbox Ally X i Ally

Odporność na upadki, wstrząsy i promieniowanie rentgenowskie

Prędkość odczytu do 200 MB/s

Ograniczona dożywotnia gwarancja

WD_BLACK SN7100X NVMe SSD dla ROG Xbox Ally (X) i PC:

Do 4 TB pojemności

Oficjalna licencja Xbox

Transfery do 7 250 MB/s odczytu i 6 900 MB/s zapisu

Niska energochłonność, idealna do urządzeń mobilnych

Technologia DRAM-Less PCIe Gen4x4 i pamięć Sandisk TLC 3D NAND

Miesięczny dostęp próbny do Xbox Game Pass Ultimate w zestawie

Ceny i dostępność:

Sandisk microSD dla ROG Xbox Ally (X): 512 GB – 254 PLN, 1 TB – 531 PLN, 2 TB – 1 063 PLN

512 GB – 254 PLN, 1 TB – 531 PLN, 2 TB – 1 063 PLN WD_BLACK SN7100X NVMe SSD: 2 TB – 631 PLN, 4 TB – 1 217 PLN

Karta microSD jest już dostępna w przedsprzedaży na stronie shop.sandisk.com, a premiera dysku SSD zaplanowana jest na najbliższe miesiące.