Sandisk wprowadza ekskluzywne rozwiązania pamięci dla ROG Xbox Ally X i ROG Xbox Ally

Sandisk zaprezentował nowe, oficjalnie licencjonowane akcesoria pamięci masowej stworzone z myślą o przenośnych konsolach ROG Xbox Ally X oraz ROG Xbox Ally. W ofercie znalazła się specjalna karta microSD Sandisk oraz wewnętrzny dysk SSD WD_BLACK SN7100X NVMe – oba certyfikowane przez Xbox i dostosowane do rosnących wymagań współczesnych gier.
W dobie tytułów ważących setki gigabajtów, dodatkowa i szybka pamięć staje się niezbędna. Nowa karta microSD Sandisk dla ROG Xbox Ally (X) oferuje prędkości odczytu do 200 MB/s i występuje w wariantach 512 GB, 1 TB i 2 TB, co pozwala przechowywać nawet 50 gier w podręcznej bibliotece. Z kolei WD_BLACK SN7100X NVMe SSD to propozycja dla wymagających – dysk o pojemności do 4 TB zapewnia imponujące transfery do 7 250 MB/s odczytu i 6 900 MB/s zapisu, co przekłada się na błyskawiczne ładowanie i płynność rozgrywki.
– Chcemy, aby gracze mieli pewność, że korzystają ze znakomitych rozwiązań, by mogli skupić się na zabawie na tych wyjątkowych nowych konsolach przenośnych – podkreśla Susan Park, wiceprezes ds. produktów konsumenckich i partnerstw strategicznych w Sandisk.
Kluczowe cechy:
Sandisk microSD dla ROG Xbox Ally (X):
- Pojemności: 512 GB, 1 TB, 2 TB
- Dedykowana kompatybilność z ROG Xbox Ally X i Ally
- Odporność na upadki, wstrząsy i promieniowanie rentgenowskie
- Prędkość odczytu do 200 MB/s
- Ograniczona dożywotnia gwarancja
WD_BLACK SN7100X NVMe SSD dla ROG Xbox Ally (X) i PC:
- Do 4 TB pojemności
- Oficjalna licencja Xbox
- Transfery do 7 250 MB/s odczytu i 6 900 MB/s zapisu
- Niska energochłonność, idealna do urządzeń mobilnych
- Technologia DRAM-Less PCIe Gen4x4 i pamięć Sandisk TLC 3D NAND
- Miesięczny dostęp próbny do Xbox Game Pass Ultimate w zestawie
Ceny i dostępność:
- Sandisk microSD dla ROG Xbox Ally (X): 512 GB – 254 PLN, 1 TB – 531 PLN, 2 TB – 1 063 PLN
- WD_BLACK SN7100X NVMe SSD: 2 TB – 631 PLN, 4 TB – 1 217 PLN
Karta microSD jest już dostępna w przedsprzedaży na stronie shop.sandisk.com, a premiera dysku SSD zaplanowana jest na najbliższe miesiące.