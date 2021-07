Samsung radzi: tego kartonu nie musisz przechowywać

Opakowania po telewizorach najczęściej są duże i zajmują sporo miejsca. Dziś takiego kartonu wcale nie trzeba przechowywać, a co więcej warto go wykorzystać w duchu DIY (zrób to sam) i zmienić w coś użytecznego. Samsung podpowiada, jak podejść do takiego zadania. Teraz biorąc udział w konkursie #FurTheWin na Instagramie, nie tylko można zrobić coś z niczego, ale także zgarnąć telewizory Samsung The Frame.

Ekologiczne opakowania to inicjatywa, która w tym roku objęła wszystkie modele telewizorów Samsung. Są one wykonane z tektury falistej, a w procesie ich produkcji firma m.in. ogranicza ilość tekstu i grafiki, co pozwala wyeliminować farbę drukarską na bazie oleju, której zwykle używa się do druku barwnego na pudłach.

Specjalne kartonowe pudła zaprojektowano tak, by umożliwić użytkownikom przekształcenie ich w małe, uniwersalne meble domowe. Gruba, karbowana tektura może zmienić się w niewielki stolik czy półkę, ale także stać się miejscem wyciszenia dla domowego pupila.

W ramach tego programu ekoopakowań Samsung nie tylko zachęca do upcyklingu, czyli wykorzystania czegoś, co normalnie pewnie zostałoby wyrzucone i nadania temu nowej wartości użytkowej, ale także podpowiada jak to zrobić w ciekawy i kreatywny sposób. Powstała dedykowana strona, gdzie po zeskanowaniu kodu QR umieszczonego na opakowaniu telewizora użytkownicy zobaczą cały wachlarz możliwości dla kartonu, który posiadają. Instrukcje są szczegółowo rozpisane na poszczególne kroki, dzięki czemu stworzenie domku dla psa czy tunelu dla kota będzie świetną odskocznią po całym dniu w biurze, a do kreatywnej zabawy można włączyć całą rodzinę.

Konkurs #FurTheWin: przetwarzaj, kreuj i wygrywaj telewizory The Frame

Samsung przygotował konkurs #FurTheWin dla wszystkich fanów DIY, grafików, rodzin, które szukają pomysłów na kreatywne spędzanie czasu czy wreszcie miłośników zwierząt. Do wyboru są dwa proste zadania, a do wygrania aż sześć telewizorów Samsung The Frame. Zabawa trwa od 7 do 31 lipca 2021 roku.

Pierwsze zadanie polega na wykonaniu kreatywnej konstrukcji – domku dla zwierzęcia – z dowolnego ekologicznego kartonu, który normalnie byśmy wyrzucili. Garść inspiracji można znaleźć na stronie samsung-ecopackage.com. Z kolei w ramach drugiego należy zrobić zrzut ekranu jednego z wybranych opakowań (domków z kartonu), znajdujących się w wyróżnionej relacji #FurTheWin na profilu @samsungpolska w serwisie Instagram, by następnie ozdobić je w programie graficznym, przy użyciu filtrów czy aplikacji.

Aby wziąć udział w konkursie, wystarczy podzielić się efektami swojej pracy, publikując je na publicznym profilu w serwisie Instagram wraz z kreatywnym opisem, oznaczeniem profilu @samsungpolska oraz dodaniem hasztagu #FurTheWin. Nie ma limitu zgłaszanych prac, ale jeden uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę w ramach konkursu.