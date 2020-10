Samsung: od 54 do 2,3 milimetra, czyli dlaczego mniej znaczy więcej

W 2006 roku telewizor Samsung Bordeaux był dziełem sztuki użytkowej i wyróżniał się błyszczącą ramką o szerokości ponad 5 centymetrów. W 2020 zadebiutował kolejnej generacji QLED 8K z Bezgranicznym Ekranem, który praktycznie pozbawiony jest ramek. Te kilkanaście lat to prawdziwa rewolucja i to nie tylko w ujęciu technologicznym, ale także w obszarze designu produktów i ich roli we wnętrzu.

Dziś telewizor powinien być równie funkcjonalny, co piękny. Widzowie chcą cieszyć się większym i bardziej wciągającym obrazem. Eksperci przewidują, że w tym roku nastąpi 17-procentowy wzrost sprzedaży telewizorów 75-calowych i większych. Ponadto prognozują, że sprzedaż telewizorów 8K wzrośnie o 110 procent na światowym rynku telewizorów [1].

Samsung bardzo konsekwentnie rozwija telewizory również pod kątem designu i rozwiązań konstrukcyjnych, tak aby zapewnić widzom najlepsze doznania wizualne – podczas oglądania i wtedy, gdy telewizor jest wyłączony.

Tegoroczny flagowy telewizor QLED 8K Q950T przyniósł sporo nowości konstrukcyjnych.

[1] Firma badawcza OMDIA przewiduje, że dostawy telewizorów 75-calowych i większych osiągną w 2020 roku 4,92 miliona sztuk, dając wzrost o 17% w porównaniu z rokiem ubiegłym (4,21 miliona). Przewiduje się, że sprzedaż telewizorów 8K wzrośnie z 119 000 sztuk w 2019 roku do 250 000 sztuk w 2020 roku.