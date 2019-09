Rozpoczynają się targi IFA 2019

Kolejny rok, kolejna edycja targów IFA w Berlinie. Ich historia sięga 1924 roku i przewija się w niej wiele przełomowych odkryć, w tym pierwszy system telewizyjny, magnetofon czy osobisty odtwarzacz kaset. Czy te zaprezentowane w tym roku mają szansę na dołączenie do tego panteonu?

Oficjalne otwarcie IFA 2019 zapowiedziane jest na 6 września, ale pierwsi wystawcy prezentują swoje nowości już od wczoraj – jutro będą mogli zobaczyć je pierwsi odwiedzający. Wśród producentów, którzy zapowiedzieli swoje konferencje prasowe, znaleźli się Samsung, Asus, HMD, Acer i wiele innych.

Jakich gadżetów możemy się po nich spodziewać? Na pewno telefonów z kategorii „do zadań specjalnych” – składanych, wyposażonych w modemy 5G, gamingowych. IFA to także dobra okazja do zaprezentowania najciekawszych nowości z kategorii laptopów; w tym roku na pewno zobaczymy urządzenia z kartami graficznymi zdolnymi do ray-tracingu. Poza tym w Berlinie na pewno pojawią się inteligentne gadżety do domu wyposażone w obsługę wirtualnych asystentów oraz sprzęty z kategorii „ciekawe, ale niepraktyczne”, na przykład zaawansowane stanowiska do grania. Już nie możemy się doczekać poznania wszystkich tych nowości!