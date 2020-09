Royole prezentuje składany Flexpai 2

Royole Flexpai był pierwszym składanym smartfonem na rynku, ku zgryzocie walczących o ten tytuł Samsunga i Huawei. Urządzenie okazało się dość toporne, ale tym razem Royole powraca z jego bardziej dopracowanym następcą.

Smartfon otrzymał pojedynczy, składający się na zewnątrz ekran o przekątnej 7,8 cala i rozdzielczości 1920 x 1440 px. Wyświetlacz został wykonany w technologii Cicada Wing FFD, która może wytrzymać nawet 1,8 milionów ruchów. Po złożeniu (zawias zostawia jedynie minimalną przerwę pomiędzy połówkami ekranu) otrzymujemy dostęp do dwóch mniejszych ekranów – 5,5-calowego 1440 x 900 px oraz 5,4-calowego 1440 x 810), obok którego zlokalizowany został poczwórny aparat.



Tutaj do wyboru mamy szerokokątną kamerkę główną 64 Mpix, ultraszeroki obiektyw 16 Mpix, teleobiektyw 8 Mpix z trzykrotnym zoomem oraz… 32-megapikselowe „oczko” do selfie z trybem portretowym. Pod aparatem znajduje się niewielki touchpad do wybudzania smartfona i włączania trybu podzielonego ekranu.



Flexpai 2 może pochwalić się całkiem niezłą specyfikacją: ma on Snapdragona 865, 8 lub 12 GB RAM, 256 lub 512 GB pamięci wewnętrznej i baterię 4450 mAh z możliwością szybkiego ładowania 18 W. Sprzęt będzie kompatybilny z większością pasm 5G uruchomionych w Chinach i Europie, a jego system operacyjny to oparty na Androidzie 10 waterOS 2.0. Rozłożony smartfon ma wymiary 186,2 x 133,8 x 6,3 mm, a złożony – 89,4 x 133,8 x 12,8 mm; urządzenie waży około 339 g.



Royole Flexpai 2 trafił już do sprzedaży w Chinach. Cena telefonu to 9 988 CNY (ok. 5 650 PLN) za wersję 8/256 GB i 11 588 CNY (ok. 6 560 PLN) za 12/512 GB. Smartfon dostępny jest w trzech wersjach kolorystycznych: szarej, czarnej i złotej.