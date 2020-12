Rosyjscy hakerzy włamali się do amerykańskiej sieci rządowej

To, że rządy wielu krajów próbują wyrwać sobie cenne informacje za pomocą działalności hakerów, jest właściwie codziennością. Rzadko kiedy zdarza się jednak, by tego typu sytuacja rozniosła się tak szerokim echem w mediach – rosyjskim hakerom udało się przedostać do sieci wewnętrznych niektórych agencji rządowych.

W weekend rząd Stanów Zjednoczonych wydał oświadczenie o zaobserwowaniu nietypowej aktywności w części sieci wewnętrznych. Problem dotyczył kilku agencji rządowych, czyli tamtejszych ministerstw – ofiarą ataku padł Departament Skarbu i Krajowa Administracja Komunikacji i Informacji (NTIA).



Zgodnie z raportem opublikowanym przez agencję informacyjną Reuters, hakerzy mieli dostęp do części wewnętrznych wiadomości mailowych wysyłanych przez pracowników obydwu organów. Mimo stosunkowo niedawnego wykrycia problemu, monitorowanie e-maili miało trwać od wielu miesięcy. Sprawa okazał się tak poważna, że wymagała zwołania spotkania Rady Bezpieczeństwa Narodowego w Białym Domu.



Według doniesień Reuters, jako furtka do sieci wewnętrznej posłużyła usługa Microsoft 365 i powiązana z nią platforma SolarWinds Orion – hakerom udało się obejść zabezpieczenia oprogramowania biurowego i przyczaić w sieci, obserwując aktywność pracowników agencji rządowych. Za atakiem stoi grupa hakerska APT29 Cozy Bear, która ma powiązania z rosyjskim rządem. Skala wycieku pozostaje nieznana – na chwilę obecną nie wiadomo na pewno, czy celem ataku nie były jeszcze kolejne ministerstwa, oraz jakie informacje zostały przechwycone przez cyberprzestępców.