RØDE prezentuje Wireless Micro Camera Kit – nową erę bezprzewodowego dźwięku dla twórców wideo

RØDE poszerza swoje nagradzane portfolio mikrofonów bezprzewodowych o nowy zestaw Wireless Micro Camera Kit – kompletny, kompaktowy system audio stworzony z myślą o filmowcach, vlogerach, podcasterach i wszystkich twórcach, którzy chcą nagrywać profesjonalny dźwięk w każdych warunkach.

Nowy zestaw rozwija koncepcję znanego już Wireless Micro, który zrewolucjonizował nagrywanie treści smartfonem. Tym razem RØDE przenosi tę samą jakość i prostotę na grunt profesjonalnych kamer i aparatów, oferując drugą generację uniwersalnej łączności z urządzeniami foto-wideo.

W skład zestawu wchodzą dwa miniaturowe nadajniki z wbudowanymi mikrofonami, odbiornik do smartfona oraz nowy odbiornik montowany na kamerze z 1,1-calowym ekranem AMOLED. Dzięki temu Wireless Micro Camera Kitdziała bezbłędnie zarówno z DSLR-ami i bezlusterkowcami, jak i z telefonami – wystarczy podłączyć, sparować i nagrywać.

Nowość oferuje m.in.:

Inteligentną technologię GainAssist, automatycznie wyrównującą poziomy głośności,

1,1-calowy ekran AMOLED ułatwiający konfigurację i kontrolę,

złącza 3.5 mm TRS i USB-C, zapewniające uniwersalną kompatybilność,

ładowarkę z powerbankiem, umożliwiającą do 21 godzin pracy,

funkcję Direct Connect – połączenie z iPhone’em przez Bluetooth® w aplikacji RØDE Capture,

zintegrowane osłony przeciwwietrzne i dodatkowe „futrzaki”, dzięki którym nagrania w plenerze brzmią równie czysto jak w studiu.

RØDE zadbało o to, by zestaw był nie tylko wydajny, ale też intuicyjny. Magnetyczne uchwyty, wbudowane klipsy i minimalistyczna forma sprawiają, że mikrofony są niemal niewidoczne w kadrze, a przy tym wygodne w użyciu. Odbiornik automatycznie włącza się po podłączeniu do aparatu i wyłącza po jego odłączeniu – idealne rozwiązanie dla twórców pracujących w ruchu.\

– Wireless Micro Camera Kit to kolejny krok w naszej misji, by dostarczać najwyższej klasy dźwięk każdemu twórcy – niezależnie od sprzętu i doświadczenia, powiedział Damien Wilson, CEO RØDE. Połączenie prostoty, elastyczności i jakości, z jakiej słynie nasz system Wireless Micro, z uniwersalną łącznością dla kamer czyni z tego zestawu kompletne rozwiązanie dla nowej generacji twórców.

Zestaw RØDE Wireless Micro Camera Kit jest już dostępny na całym świecie w cenie 149 USD. Więcej informacji znajdziesz na stronie producenta: rode.com/products/wireless-micro.

Dla użytkowników, którzy zakupili wcześniejsze wersje Wireless Micro (USB-C lub Lightning), RØDE oferuje możliwość bezpłatnego odbioru nowego odbiornika kamerowego w ramach programu aktualizacji.