Neo QLED 2025, czyli Samsung w natarciu

W świecie, w którym technologia coraz bardziej wchodzi w nasze życie, Samsung wyznacza nowy kierunek – nie tylko pod względem jakości obrazu i dźwięku, ale także sposobu, w jaki korzystamy z telewizora. Neo QLED 2025 to siedem nowych modeli, które łączą przełomową jasność, nasycenie barw i immersyjny dźwięk z prawdziwie inteligentnym podejściem do użytkownika.
Nowe modele Neo QLED to telewizory, które przestają być tylko ekranami – stają się twoimi osobistymi asystentami. AI analizuje nie tylko jakość treści, ale i kontekst ich odbioru – porę dnia, typ oglądanych materiałów, a nawet nastrój w pomieszczeniu. Automatyczna kalibracja HDR, dopasowanie kontrastu do oświetlenia, inteligentna selekcja rekomendacji – wszystko działa bez konieczności zagłębiania się w ustawienia.
Zastosowanie kropek kwantowych oraz technologii Mini LED sprawia, że obraz na ekranie Neo QLED 2025 wykracza poza standardy. Przestrzeń barw DCI-P3 przekroczona o ponad 100%, perfekcyjne odwzorowanie kolorów nawet przy jasności sięgającej 3 000 nitów i brak zjawiska „halo” – to gwarancja obrazu, który zachwyca. Niezależnie, czy oglądasz film, grasz, czy po prostu przeglądasz zdjęcia.
Gaming to kolejna sfera, w której Neo QLED gra pierwsze skrzypce. 4K przy 144 Hz, HDMI 2.1, VRR i FreeSync Premium Pro to tylko początek. Nowością jest Automatyczny Tryb Gry AI, który sam wykrywa typ rozgrywki i dostosowuje ustawienia. Mini Map Zoom pozwala skupić się na kluczowych elementach ekranu, a Dźwięk Podążający Za Obiektem wzmacnia immersję. A jeśli nie masz konsoli? Z Neo QLED i usługami chmurowymi jak Xbox Cloud Gaming lub GeForce Now – nie potrzebujesz żadnej.
Nowy system Tizen OS 8.0 to więcej niż interfejs. To centrum dowodzenia twoim domowym ekosystemem. Osobne profile użytkowników, Multi View Pro, sterowanie głosem i gestami, a nawet integracja z zegarkiem Galaxy Watch – wszystko po to, by telewizor nie tylko wyświetlał, ale też wspierał twój styl życia, samopoczucie i potrzeby.
Dostępne rozmiary? Od 55 do imponujących 98 cali – dopasujesz go do każdego wnętrza.
W 2025 roku nie pytamy już o rozdzielczość – pytamy, czy ekran potrafi myśleć. Neo QLED 2025 rozumie, jak żyjesz, co lubisz i czego potrzebujesz. Staje się twoim domowym towarzyszem – inteligentnym, czułym i gotowym na wszystko.
Który model wybrać?
- Samsung QN85F – idealny punkt wejścia. Świetna jasność, dobra płynność, pełna integracja z Tizen 8.0 (Od 5 299 PLN).
- Samsung QN90F / QN92F – więcej stref wygaszania, precyzyjne algorytmy, wyższa jasność HDR, lepsze kąty widzenia (Od 6 159 PLN).
- Samsung QN990F (8K) – prawdziwy flagowiec, procesor AI NQ8 Gen3, skalowanie AI 8K Pro, poprawianie jakości treści dzięki 768 sieciom neuronowym, Glare free, czyli ekran bez refleksów o każdej porze, Bezprzewodowy Moduł One Connect, dźwięk 6.2.4 (Od 19 999 PLN).