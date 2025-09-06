Ad image
Publikacje

Neo QLED 2025, czyli Samsung w natarciu

Telewizor, który naprawdę cię zna

Marcin Kubicki
Marcin Kubicki
3 minut(y) czytania

W świecie, w którym technologia coraz bardziej wchodzi w nasze życie, Samsung wyznacza nowy kierunek – nie tylko pod względem jakości obrazu i dźwięku, ale także sposobu, w jaki korzystamy z telewizora. Neo QLED 2025 to siedem nowych modeli, które łączą przełomową jasność, nasycenie barw i immersyjny dźwięk z prawdziwie inteligentnym podejściem do użytkownika.

Nowe modele Neo QLED to telewizory, które przestają być tylko ekranami – stają się twoimi osobistymi asystentami. AI analizuje nie tylko jakość treści, ale i kontekst ich odbioru – porę dnia, typ oglądanych materiałów, a nawet nastrój w pomieszczeniu. Automatyczna kalibracja HDR, dopasowanie kontrastu do oświetlenia, inteligentna selekcja rekomendacji – wszystko działa bez konieczności zagłębiania się w ustawienia.

Zastosowanie kropek kwantowych oraz technologii Mini LED sprawia, że obraz na ekranie Neo QLED 2025 wykracza poza standardy. Przestrzeń barw DCI-P3 przekroczona o ponad 100%, perfekcyjne odwzorowanie kolorów nawet przy jasności sięgającej 3 000 nitów i brak zjawiska „halo” – to gwarancja obrazu, który zachwyca. Niezależnie, czy oglądasz film, grasz, czy po prostu przeglądasz zdjęcia.

Gaming to kolejna sfera, w której Neo QLED gra pierwsze skrzypce. 4K przy 144 Hz, HDMI 2.1, VRR i FreeSync Premium Pro to tylko początek. Nowością jest Automatyczny Tryb Gry AI, który sam wykrywa typ rozgrywki i dostosowuje ustawienia. Mini Map Zoom pozwala skupić się na kluczowych elementach ekranu, a Dźwięk Podążający Za Obiektem wzmacnia immersję. A jeśli nie masz konsoli? Z Neo QLED i usługami chmurowymi jak Xbox Cloud Gaming lub GeForce Now – nie potrzebujesz żadnej.

Nowy system Tizen OS 8.0 to więcej niż interfejs. To centrum dowodzenia twoim domowym ekosystemem. Osobne profile użytkowników, Multi View Pro, sterowanie głosem i gestami, a nawet integracja z zegarkiem Galaxy Watch – wszystko po to, by telewizor nie tylko wyświetlał, ale też wspierał twój styl życia, samopoczucie i potrzeby.

Dostępne rozmiary? Od 55 do imponujących 98 cali – dopasujesz go do każdego wnętrza.

W 2025 roku nie pytamy już o rozdzielczość – pytamy, czy ekran potrafi myśleć. Neo QLED 2025 rozumie, jak żyjesz, co lubisz i czego potrzebujesz. Staje się twoim domowym towarzyszem – inteligentnym, czułym i gotowym na wszystko.

Który model wybrać?

  • Samsung QN85F – idealny punkt wejścia. Świetna jasność, dobra płynność, pełna integracja z Tizen 8.0 (Od 5 299 PLN).
  • Samsung QN90F / QN92F – więcej stref wygaszania, precyzyjne algorytmy, wyższa jasność HDR, lepsze kąty widzenia (Od 6 159 PLN).
  • Samsung QN990F (8K) – prawdziwy flagowiec, procesor AI NQ8 Gen3, skalowanie AI 8K Pro, poprawianie jakości treści dzięki 768 sieciom neuronowym, Glare free, czyli ekran bez refleksów o każdej porze, Bezprzewodowy Moduł One Connect, dźwięk 6.2.4 (Od 19 999 PLN).

Może cię także zainteresować

Aqara: twój własny system alarmowy

10 powodów, dla których warto kupić Samsung Smart TV F8500

JAXA prezentuje próbki spod powierzchni asteroidy Ryugu

Prezentacja systemu Tizen przesunięta

Przewodnik: Kamery bezpieczeństwa

TAGI:
Podziel się tym artykułem
Autor:Marcin Kubicki
Od jedenastu lat redaktor naczelny Magazynu T3. Ekspert w dziedzinie nowych technologii. Częsty gość programów radiowych i telewizyjnych. Prowadzący konferencji technologicznych. Autor wydawnictw książkowych o grach oraz organizator koncertów. Pasjonat muzyki, kina i literatury.
Poprzedni artykuł Relacja z premiery Baseus Inspire w Berlinie

Ostatnie newsy

Relacja z premiery Baseus Inspire w Berlinie
Newsy
Lenovo na IFA 2025: nowe Legiony z AMD, tryb 3D w Legion Glasses Gen 2 oraz tablety Yoga i Idea Tab z funkcjami AI
Newsy
Baseus Inspire – nowa seria audio z technologią Sound by Bose
Newsy
Sony IER-EX15C – proste, wygodne i przewodowe słuchawki USB-C
Newsy