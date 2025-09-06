Neo QLED 2025, czyli Samsung w natarciu

W świecie, w którym technologia coraz bardziej wchodzi w nasze życie, Samsung wyznacza nowy kierunek – nie tylko pod względem jakości obrazu i dźwięku, ale także sposobu, w jaki korzystamy z telewizora. Neo QLED 2025 to siedem nowych modeli, które łączą przełomową jasność, nasycenie barw i immersyjny dźwięk z prawdziwie inteligentnym podejściem do użytkownika.

Nowe modele Neo QLED to telewizory, które przestają być tylko ekranami – stają się twoimi osobistymi asystentami. AI analizuje nie tylko jakość treści, ale i kontekst ich odbioru – porę dnia, typ oglądanych materiałów, a nawet nastrój w pomieszczeniu. Automatyczna kalibracja HDR, dopasowanie kontrastu do oświetlenia, inteligentna selekcja rekomendacji – wszystko działa bez konieczności zagłębiania się w ustawienia.

Zastosowanie kropek kwantowych oraz technologii Mini LED sprawia, że obraz na ekranie Neo QLED 2025 wykracza poza standardy. Przestrzeń barw DCI-P3 przekroczona o ponad 100%, perfekcyjne odwzorowanie kolorów nawet przy jasności sięgającej 3 000 nitów i brak zjawiska „halo” – to gwarancja obrazu, który zachwyca. Niezależnie, czy oglądasz film, grasz, czy po prostu przeglądasz zdjęcia.

Gaming to kolejna sfera, w której Neo QLED gra pierwsze skrzypce. 4K przy 144 Hz, HDMI 2.1, VRR i FreeSync Premium Pro to tylko początek. Nowością jest Automatyczny Tryb Gry AI, który sam wykrywa typ rozgrywki i dostosowuje ustawienia. Mini Map Zoom pozwala skupić się na kluczowych elementach ekranu, a Dźwięk Podążający Za Obiektem wzmacnia immersję. A jeśli nie masz konsoli? Z Neo QLED i usługami chmurowymi jak Xbox Cloud Gaming lub GeForce Now – nie potrzebujesz żadnej.

Nowy system Tizen OS 8.0 to więcej niż interfejs. To centrum dowodzenia twoim domowym ekosystemem. Osobne profile użytkowników, Multi View Pro, sterowanie głosem i gestami, a nawet integracja z zegarkiem Galaxy Watch – wszystko po to, by telewizor nie tylko wyświetlał, ale też wspierał twój styl życia, samopoczucie i potrzeby.

Dostępne rozmiary? Od 55 do imponujących 98 cali – dopasujesz go do każdego wnętrza.

W 2025 roku nie pytamy już o rozdzielczość – pytamy, czy ekran potrafi myśleć. Neo QLED 2025 rozumie, jak żyjesz, co lubisz i czego potrzebujesz. Staje się twoim domowym towarzyszem – inteligentnym, czułym i gotowym na wszystko.

Który model wybrać?