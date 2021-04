Razer Productivity: kodeks pracy

W pracy spędzamy średnio 40% naszego dnia, zmagając się nie tylko ze stresem i służbowymi obowiązkami, ale także z problemami sprzętowymi. Korzystanie z mało precyzyjnej klawiatury czy myszy o niewygodnym profilu może wydawać się niewielkim wyzwaniem w porównaniu ze sporządzaniem raportu kontrolnego lub prześledzeniem finansów firmy, ale gwarantujemy, że po kilku godzinach pracy urośnie do rangi poważnego problemu. Nieergonomiczne akcesoria utrudniają skupienie się na ważnych kwestiach, obniżając tym samym naszą produktywność, a w długim ujęciu czasowym mogą także prowadzić do problemów zdrowotnych.

Na szczęście możemy uniknąć tych przykrych konsekwencji – najprostszym sposobem będzie wybór odpowiednich urządzeń peryferyjnych. Wykorzystując doświadczenia zebrane przy tworzeniu akcesoriów gamingowych, Razer stworzył pierwszą linię produktów przeznaczonych do pracy biurowej. Przyjrzyjmy się im nieco bliżej.

Wprowadź polecenie

Dobra klawiatura przyda się nie tylko pisarzom, copywriterom czy dziennikarzom – każdy, kto w swojej pracy korzysta z edytora tekstu, na pewno zauważy różnice pomiędzy klasycznymi modelami a fantastyczną Razer Pro Type (650 PLN). Jej sekretem są mechaniczne przełączniki. Spokojnie, nie oznacza to, że całe home office będzie wypełnione odgłosami uderzania w klawisze – Razer zastosował tu specjalny, „pomarańczowy” mechanizm, charakteryzujący się wysoką precyzją i kulturalną pracą. Przełączniki zostały zaprojektowane tak, by wytrzymały nawet 80 milionów uderzeń, czyli około osiem razy więcej od klasycznych klawiatur biurowych.

Klawisze Pro Type są wyprofilowane i pokryte miękkim, przyjemnym tworzywem zapobiegającym ześlizgiwaniu się palców, dzięki czemu możemy wygodnie korzystać z nich przez cały dzień, a nawet w nocy – komfort pracy w ciemnych pomieszczeniach zapewni nam regulowane podświetlenie LED w kolorze neutralnej bieli. Miękkie wykończenie zabezpiecza przyciski przed pojawianiem się na nich odcisków palców, a zintegrowana podstawka pomoże nam ustawić klawiaturę w taki sposób, by pisanie było jak najwygodniejsze.

Razer Pro Type otrzymała standardowy układ QWERTY z klawiaturą numeryczną, oddając nam przy tym do dyspozycji możliwość programowania poszczególnych klawiszy i przypisywania do nich makr; funkcja ta szczególnie przyda się podczas pracy w edytorach graficznych. Do skonfigurowania przycisków niezbędne jest oprogramowanie Razer Synapse 3.

Klawiatura może pracować w trybie przewodowym poprzez port USB-C, jak również bezprzewodowo za pośrednictwem Wi-fi 2,4 GHz lub Bluetootha. W tym ostatnim trybie sparujesz sprzęt nawet z czterema urządzeniami jednocześnie – cóż za pole do popisu dla zwolenników multitaskingu!

Centrum sterowania

Klasyczne myszy mogą wydawać się wygodne, ale ich konstrukcja nie jest optymalna z anatomicznego punktu widzenia. Gdy dłoń leży płasko na blacie, mięśnie ulegają napięciu i wykręceniu; naturalnie układają się one pod kątem około 30 stopni względem podłoża. Taką właśnie krzywiznę otrzymała mysz Razer Pro Click (500 PLN), zaprojektowana we współpracy z Humanscale – przedsiębiorstwem zajmującym się projektowaniem ergonomicznych rozwiązań biurowych.

Wydłużona powierzchnia podpiera całą dłoń i zapobiega opieraniu jej na powierzchni stołu. Konstrukcja ta angażuje do pracy mięśnie całej ręki, a nie tylko nadgarstka, chroniąc je przed nadwyrężeniem. Mysz pokryta została przyjemnym w dotyku, miękkim materiałem, pozwalającym pewnie i wygodnie ją uchwycić.

Za precyzję pracy odpowiada optyczny sensor Razer 5G o czułości do 16 000 DPI. Dzięki niemu mysz reaguje na najmniejsze ruchy, zapewniając użytkownikowi pełną kontrolę nad każdym ruchem i zmniejszając dystans, jaki musi pokonać w celu wydania każdego polecenia. Pro Click otrzymała mechaniczne przyciski, które wytrzymają nawet 50 milionów kliknięć, a osiem w pełni programowalnych guzików pozwoli nam stworzyć skróty do najczęściej wykonywanych operacji.

Z myszy możemy korzystać w trybie przewodowym albo bezprzewodowym za pomocą nadajnika 2,4 GHz lub Bluetootha. W tym ostatnim uwagi wart jest nie tylko długi czas pracy na jednym ładowaniu (nawet 400 godzin), ale także możliwość sparowania myszy z czterema urządzeniami jednocześnie.

Nie każda powierzchnia zapewnia dobre warunki do pracy, więc jeśli zależy nam na optymalnym komforcie, powinniśmy zainwestować w podkładkę pod mysz. Razer Pro Glide (60 PLN) wykonana jest z gumy piankowej o dużej gęstości i pokryta tkaniną z delikatnych mikrowłókien. Kombinacja ta umożliwia płynne, precyzyjne sterowanie sensorem i gwarantuje wygodne podparcie dłoni w ciągu całego dnia pracy. Antypoślizgowa warstwa zadba natomiast o to, żeby podkładka nie przesuwała się podczas korzystania z myszy.