Razer prezentuje linię ergonomicznych akcesoriów do pracy

Wzornictwa produktów Razera nie da się pomylić z propozycjami żadnego innego producenta. Czarna kolorystyka z zielonymi lub podświetlanymi akcentami, ostre linie i wyraźne krawędzie to ich cechy charakterystyczne. Żadnej z nich nie znajdziemy jednak w nowych produktach producenta…

Ergonomiczna linia Razera składa się z trzech produktów: klawiatury Pro Type, myszy Pro Click i podkładki Pro Glide. Ta pierwsza została wyposażona w pomarańczowe mechaniczne przełączniki Razera, dzięki czemu jest cichsza od większości klawiatur gamingowych. Jej klawisze są pokryte miękkim, przyjemnym w dotyku tworzywem i lekko podświetlane na biało, dzięki czemu możliwa jest praca w ciemności. Razer Pro Type może łączyć się z komputerem za pomocą Bluetootha i adaptera 2,4 GHz, lub przewodowo poprzez kabel zakończony złączem USB-C. Klawiatura kosztuje 150 EUR (ok. 660 PLN).



Towarzyszy jej myszka Pro Click, opracowana we współpracy z producentami ergonomicznych akcesoriów biurowych Humanscale. Jej krzywizna automatycznie ustawia dłoń pod neutralnym kątem 30 stopni, co minimalizuje ryzyko występowania zespołu cieśni kanału nadgarstka i zapalenia ścięgien. Mysz została wyposażona w optyczny sensor 16000 DPI, metalowe kółko oraz wyściełane podkładki pod kciuk i zewnętrzną krawędź dłoni. Jedno ładowanie Pro Click powinno starczyć na około 400 godzin pracy, a sprzęt można jednocześnie połączyć z nawet czterema urządzeniami. Ergonomiczny gryzoń kosztuje 110 EUR (ok. 480 PLN). W serii znajdziemy także podkładkę Pro Glide (12 EUR/ok. 50 PLN), wykonaną z miękkiej pianki. Produkty są już dostępne na stronie producenta.