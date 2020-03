Qualcomm prezentuje układy scalone do słuchawek Bluetooth

Tłumienie hałasów z zewnątrz czy wygoda, jaką oferują prawdziwie bezprzewodowe słuchawki? Dotychczas by cieszyć się obydwiema tymi funkcjami naraz, musieliśmy wydać sporo kasy – słuchawki true wireless z ANC kosztowały małą fortunę. Właśnie dlatego nowe układy Qualcomm mogą sporo namieszać na rynku.

Producent zaprezentował dwa podzespoły typu System-on-a-Chip (SoC), które już wkrótce trafią do prawdziwie bezprzewodowych słuchawek: QCC514X to układ stworzony z myślą o produktach premium, a QCC304X przeznaczony jest do konstrukcji ze średniej półki. Obydwie konstrukcje otrzymały zintegrowany, hybrydowy system ANC z opcją wprowadzenia cyfrowych filtrów dźwięku oraz trybu hear-through. Towarzyszy mu technologia TrueWireless Mirroring, pozwalająca słuchać muzyki za pomocą obydwu wkładek lub tylko jednej, dowolnie wybranej. Słuchawki otrzymają także wsparcie dla aptX Adaptive.

Układy SoC od Qualcomm działają w technologii Ultra-Low-Power Bluetooth, zapewniającej minimalne zużycie baterii przy jednoczesnym zachowaniu stabilnego połączenia – producent przewiduje, że w słuchawkach wyposażonych w baterię o pojemności 65 mAh starczy ona na około 13 godzin odtwarzania muzyki z włączonym ANC. Układy różnią się przede wszystkim wsparciem dla głosowych asystentów: QCC514X będzie na bieżąco nasłuchiwał komend, a w tańszym QCC304X konieczne będzie przywołanie asystenta za pomocą przycisku.

Firma przewiduje, że pierwsze słuchawki wykorzystujące nowe SoC trafią do sprzedaży w drugim kwartale bieżącego roku. Wśród producentów korzystających z układów Qualcomm znajdują się m. in. Bang & Olufsen, Jabra i Audio-Technica, więc niewykluczone, że podzespoły znajdą się właśnie w propozycjach tych marek.