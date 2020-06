Qualcomm prezentuje procesor Snapdragon 690 z obsługą 5G

Technologia 5G nareszcie wchodzi do komercyjnego użytku w Polsce – to dobry czas na zastanowienie się nad zakupem kompatybilnego smartfona. Dostępne na rynku urządzenia obsługujące ten standard są dość drogie, ale dzięki nowemu czipowi od Qualcomm już wkrótce trafi on także do tańszych telefonów.

Procesor Snapdragon 690 to konstrukcja przeznaczona dla urządzeń z przedziału cenowego 300 – 500 USD; na polskim rynku najprawdopodobniej przełoży się to na zakres cen 1 200 – 2 200 PLN. Jego najważniejszym elementem jest zintegrowany modem 5G X51, który wspiera częstotliwości Sub-6 GHz (niestety, nie jest zgodny z mmWave). Pozwala on korzystać z kompatybilnych sieci na całym świecie.



Nowy procesor otrzymał ponadto układ graficzny Adreno 619L, wspierający odświeżanie 120 Hz w rozdzielczości FullHD+ i obiecujący do 60% szybsze renderowanie grafiki w porównaniu z poprzednikiem, Snapdragonem 675. Wbudowane wsparcie dla HDR10 i HDR10+ uprzyjemni oglądanie filmów i seriali. Ponadto nowy czip otrzymał moduł Bluetooth 5.1 z aptX Adaptive oraz Wi-fi 6, jak również całkiem imponujące możliwości fotograficzne: będzie kompatybilny z sensorami o maksymalnej rozdzielczości 192 Mpix i zdolny do nagrywania filmów 4K HDR w 30 kl./s.



Wiadomo, że Snapdragon 690 pojawi się w smartfonach sygnowanych przez Nokię-HMD Global, LG, Motorolę, Sharpa i Alcatel-TCL oraz wielu innych producentów. Daty premier nowych urządzeń są jednak tajemnicą – Qualcomm obiecuje, że pierwsze z nich pojawią się na rynku już w drugiej połowie bieżącego roku, ale w rzeczywistości może to ulec opóźnieniu przez pandemię COVID-19.