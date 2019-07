Przyszłość Galaxy Fold nadal niepewna

CEO działu technologicznego firmy Samsung, DJ Koh, skomentował publicznie sytuację jaka miała miejsce przed premierą składanego smartfona Galaxy Fold. W jego odczuciu konieczność przełożenia premiery i usterki jednostek recenzenckich były „kompromitujące” i wyniknęły z pośpiechu.

DJ Koh w wypowiedzi na mediów przyznał, że problemy Galaxy Fold były „kompromitujące” dla firmy Samsung. W jego odczuciu do tej sytuacji przyczynił się pośpiech. Fold miał trafić na rynek zanim został w pełni dopracowany. CEO działu technologicznego nie wdawał się tym samym w szczegóły tego co mogło zostać zrobione lepiej i jakie elementy wymagają poprawy. Z jego oszczędnej w słowa wypowiedzi wynika jedynie, iż Samsung chciał za wszelką cenę być pierwszą firmą, która spopularyzuje zupełnie nowy rodzaj smartfona. Koh nie wspomniał również kiedy i czy w ogóle zobaczymy jeszcze Galaxy Fold w tej lub innej odsłonie. Wspomniał jedynie, iże przed premierą rozesłano 2000 jednostek do różnych recenzentów i na ich podstawie stwierdzono, co było przyczyną wszystkich wynikłych usterek.

Oryginalnie Galaxy Fold miał mieć swoją premierę pod koniec kwietnia tego roku. Każdy fan nowych technologii, który chciał się przekonać jak smakuje przyszłość miał za niego zapłacić zatrważające 1980 USD.