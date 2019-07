Tim Cook dementuje doniesienia o problemach związanych z odejściem Ive’a

Tim Cook nazwał ostatni raport opublikowany przez The Wall Street Journal „absurdalnym”, po tym jak serwis powołując się na wysoko postawione źródła Apple, doniósł o problemach działu projektowego firmy z Cupertino. Jak informuje WSJ odejście Jony’ego Ive’a było w dużej mierze rezultatem panującego chaosu w szeregach projektantów, a samo Apple nie ma pomysłu jak temu zaradzić.

CEO Apple zapytany o raport WSJ w bardzo stanowczy sposób zdementował wszelkie doniesienia o problemach działu projektowego, określając owy artykuł „absurdalnym”. Jego zdaniem opis sytuacji mija się z prawdą i pokazuje brak zrozumienia tego jak funkcjonuje rzeczony dział. Ponadto Cook w swojej wypowiedzi podkreśla jak utalentowani są projektanci Apple oraz, że ich nowe projekty stworzone pod batutą Jeffa Evansa „zmiotą nas z powierzchni ziemi”.

Oczywiście ciężko było się spodziewać innej reakcji CEO takiej firmy jak Apple, niezależnie od tego gdzie leży prawda. Decyzja Ive’a o odejściu z Apple była dość niespodziewana i dała życie wielu spekulacjom dotyczącym powodów końca tego trwającego ponad 25 lat małżeństwa. Oficjalnie Ive stanie się szefem własnej firmy projektowej LoveForm, której pierwszym klientem ma stać się właśnie Apple. Nie wiadomo jednak jak ta współpraca miałaby wyglądać. Od lat Apple szczyciło się informacją na swoich produktach „Designed by Apple” (ang. Zaprojektowane przez Apple). Czy zatem zobaczymy kiedyś informację „Designed by LoveForm”? Mało to prawdopodobne, zwłaszcza, że owe LoveForm ma współpracować z innymi klientami – potencjalnie konkurentami Apple.