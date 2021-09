Premiera Crysis Remastered Trilogy już 15 października

Crytek ogłosił dziś, że Crysis Remastered Trilogy, znakomity pakiet zremasterowanych kampanii dla pojedynczego gracza z gier Crysis, Crysis 2 oraz Crysis 3 będzie dostępny już od 15 października. Fani serii będą mogli także osobno kupić Crysis 2 Remastered i Crysis 3 Remastered cyfrowo tego samego dnia.

Crysis Remastered Trilogy otrzyma pudełkowe wydanie na platformy PlayStation i Xbox. Nintendo Switch będzie mieć osobne, fizyczne wydania zremasterowanych gier Crysis 1, 2 i 3, z możliwością zdobycia bonusowej, ekskluzywnej karty z grafiką w każdym z nich. Crysis Remastered na NSW ukaże się już 28 września tego roku. Dodatkowo dwadzieścia kart z grafikami zostanie ponumerowanych i podpisanych przez członków zespołu i umieszczonych losowo w kopiach premierowych gier na każdą z platform.

Crysis Remastered Trilogy to pozycje z serii Crysis zoptymalizowane i ulepszone pod kątem konsol nowej generacji, co oznacza, że działają płynniej i lepiej niż kiedykolwiek wcześniej. Oryginalna seria była odtwarzane średnio w rozdzielczości 720p i do 30 klatek na sekundę. Teraz, na Xbox Series X i PlayStation 5, Crysis odtwarza się w rozdzielczości od 1080p do 4K przy 60 klatkach na sekundę, dzięki systemowi dynamicznej rozdzielczości, co zapewnia doskonałą wydajność na współczesnym sprzęcie. Oprócz znacznego wzrostu wydajności, Crysis Remastered Trilogy oferuje także ulepszone oświetlenie i postacie, broń oraz środowiska, a także tekstury w wysokiej rozdzielczości zapewniające krystalicznie czyste obrazy.

Przed premierą 15 października Crytek opublikował filmiki porównujące różnice między remasterami na PlayStation 5 w porównaniu z oryginalnymi grami na PlayStation 3 oraz porównaniem między Xbox 360 a Xbox Series X.

Steffen Halbig, Project Lead, skomentował dzisiejsze ogłoszenie: „Z przyjemnością oddajemy w ręce fanów serii Crysis Remastered Trilogy, która będzie towarzyszyć oddzielnym wydaniom cyfrowym remasterów Crysis 2 i Crysis 3. Gracze mogą spodziewać się ponownego przeżycia przygody z oszałamiającą grafiką, płynną liczbą klatek i wysokiej jakości teksturami na dowolnej platformie, z błyskawiczną rozgrywką w 60 klatkach na sekundę, dostępną na PC i konsolach nowej generacji, wraz z wieloma innymi optymalizacjami graficznymi. Zachęcamy wszystkich graczy do sprawdzenia zwiastunów porównujących wersje, aby sami się przekonali, jak wiele elementów uległo poprawie.”

Wydanie pudełkowe Crysis Remastered na Nintendo Switch ukaże się w polskiej wersji językowej (napisy) 28 września 2021, a Crysis Remastered Trilogy na PlayStation 4 i Xbox One zadebiutuje w polskiej wersji językowej (C1 – napisy, C2 i 3 – napisy i dubbing) już 15 października 2021. Poza grami na fizycznych nośnikach, zawierać będą ekskluzywną kartę z grafiką – przedmiot kolekcjonerski dla fanów serii.