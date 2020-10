Powerbank, który ładuje 4 urządzenia jednocześnie, czyli nowości XTORM

Każdego dnia nosimy ze sobą coraz więcej urządzeń elektronicznych i sytuacja, w której „w terenie” może zacząć nam brakować energii nie w jednym, lecz w dwóch, trzech czy nawet czterech urządzeniach (np. smartfonie, słuchawkach, tablecie, laptopie), wcale nie musi być czymś nietypowym. Firma XTORM wprowadziła jednak na rynek urządzenia, które rozwiązują ów problem – powerbanki z serii XB3, które umożliwiają naładowanie aż 4 urządzenia jednocześnie. XTORM zaprezentował również komplementarne z nimi (oraz najnowszymi smartfonami Apple i Android) akcesoria – nowe kable oraz ładowarki sieciowe.

Powerbanki z serii XB3 – modele 45W Rover 20000 i 60W Voyager 26000 – wykorzystują technologię Power Delivery do 60W, która zapewnia szybkie i bezpieczne ładowanie sprzętów o tak wysokiej mocy ładowania. Urządzenia oferują pojemności odpowiednio, 20 000 i 26 000 mAh, co powodzeniem wystarczy do kilkukrotnego naładowania akumulatora typowego smartfona (lub na radykalne przedłużenie pracy np. MacBooka).

Każdy z nich wyposażono w możliwość ładowania do czterech urządzeń jednocześnie (mają po dwa porty USB-Type A i dwa USB-C – z których jeden może być używany zarówno do ładowania powerbank, jak i urządzeń zewnętrznych), wskaźnik naładowania (diodowy) oraz układ APM, który zabezpiecza przed przeładowaniem i przegrzaniem zarówno samego powerbanka, jak i ładowanego urządzenia. Chip ten automatycznie równoważy też moc ładowania podłączonych urządzeń, a także gwarantuje zminimalizowane strat energii podczas jej przekazywania. Gumowane wykończenie doskonale leży w dłoni, chroniąc jednocześnie same urządzenie i zawartość torby przed zarysowaniem.

Istotną zaletą nowych powerbanków jest fakt, że nie tylko pozwalają one na szybkie naładowanie podłączonych sprzętów, ale także same mogą błyskawicznie zostać naładowane (45W Rover 20000 – poniżej 3 h, 60W Voyager 26000 – poniżej 3,5h). Wygodnym rozwiązaniem są również zintegrowane szyny na kable, dzięki którym są one zawsze pod ręką.

Kluczowe akcesoria

Oczywiście, aby osiągnąć tak krótki czas ładowania, niezbędne są odpowiednie kable i ładowarki. Tutaj XTORM wyszedł naprzeciw użytkownikom proponując kable różnej długości (od 1 do 3 metrów) i w trzech uniwersalnych kolorach (złoty, czarny, zielony). To co je łączy, to przede wszystkim wytrzymałość. Kable wykonane są ze specjalnego aluminiowego złącza, z wycięciem zapobiegającym zerwaniu kabla. W połączeniu ze wzmocnionym nylonowym rdzeniem, ochronną osłoną i mocną plecioną powłoką mamy gwarancję ochrony przez intensywnym użytkowaniem. W portfolio kabli XTORM znajdziemy również serie USB-C PD do ładowania MacBooków.

Firma oferuje również adaptery dedykowane marce Apple mają moc ładowania do 65W, dzięki czemu bez problemu naładują większość modeli MacBooków oraz innych laptopów obsługujących PD. Tym, co wyróżnia adaptery spośród innych produktów tego typu, są również niewielkie gabaryty – można je bez problemu zmieścić w małej kieszonce torebki czy plecaka. Dodatkowo w pakiecie otrzymamy uniwersalne wtyczki, dzięki czemu możemy je używać na całym świecie

Ceny nowych produktów:

Powerbank serii XB3 45W Rover 20000 – 399 zł,

60W Voyager 26000 – 529 zł,

Kable USB XTORM – od 89 zł,

Adaptery sieciowe XTORM – od 129 zł.