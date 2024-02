Thule prezentuje nowy wózek Thule Urban Glide 3

Nadszedł czas, by cieszyć się aktywnością na świeżym powietrzu jak nigdy wcześniej – z nowym wózkiem Thule Urban Glide 3. Nowa wersja ulubionego wózka, doskonałego na każdy teren, wyposażona jest w zestaw nowych funkcji i jest – po raz pierwszy – dostępna również w wariancie czterokołowym. To więcej niż wózek – to obietnica przygody, stylu i wygody dla nowoczesnych rodzin.

„Thule Urban Glide 3 stworzony został w oparciu o konstrukcję, która nie tylko zdobyła wiele międzynarodowych nagród, ale stała się też ulubionym wyborem rodzin z całego świata. To fundament naszej oferty, zapewniający doskonałe wzornictwo oraz funkcjonalność. Najnowsza wersja Thule Urban Glide 3 wprowadza ekscytujące nowe funkcje oraz wyczekiwany przez użytkowników wariant czterokołowy, co stanowi znaczący krok naprzód. Nowy wózek powstał w oparciu o głosy od użytkowników oraz naszą chęć stałego rozwijania i udoskonalania” – mówi Sara Berggren, Product Manager w Thule Group.

Thule Urban Glide 3 jest stworzony dla rodzin, które żyją w ruchu. Nie ważne, czy chodzi o nawigowanie po miejskich ścieżkach czy wędrowanie po szlakach – ten lekki wózek nie zna kompromisów w kwestii wygody, funkcjonalności czy stylu. Wśród nowych funkcji i rozwiązań znalazły się:

Wygodna gondola dla wózka na każdy teren – dzięki opcjonalnego gondoli Thule Urban Glide Bassinet błyskawicznie możemy stworzyć wygodny wózek dla najmłodszych dzieci.

Wbudowany podnóżek, który wraz z odświeżonym bezstopniowym systemem pochylania oparcia zapewnia idealny komfort podczas spacerowej drzemki.

Powiększony daszek – zapewnia ochronę przed słońcem i deszczem, jednocześnie zapewniając świetną wentylację w ciepłe, letnie dni.

Dostępne będą trzy różne wersje Thule Urban Glide 3 – do każdej z nich będzie można zamontować stylową gondolę Thule Bassinet:

Thule Urban Glide 3: klasyczny model na każdy teren, teraz wyposażony w nowy zestaw funkcji. Thule Urban Glide 4-kołowy: wersja idealna do miasta, zapewniające niezrównaną manewrowość

podczas eksplorowania miejskich tras.

Thule Urban Glide 3 double: pojemny podwójny wózek, zaprojektowany tak, by mieścił się w drzwi, nie ograniczając przy tym komfortu dzieci.

Model Thule Urban Glide 3 jest oferowany w kolorach Nutria, Mid Blue oraz Black, zaś Thule Urban Glide 4-kołowy – w Soft Beige oraz Black. W czarnych wersjach wykorzystywane są tkaniny barwione metodą solution-dye (barwienie w masie), która pozwala ograniczyć o 80% zużycie wody w porównaniu z trady- cyjnymi metodami.

Wózki z serii Thule Urban Glide 3 trafią na rynek w 2024 r, poczynając od Thule Urban Glide 3 (single+double), który pojawi się 1 lutego. Thule Urban Glide 4-kołowy pojawi się 1 marca.