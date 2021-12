Polk Audio prezentuje soundbar Signa S4

Polk Audio znane jest ze swoich fantastycznych soundbarów, wielokrotnie nagradzanych na międzynarodowych targach technologicznych. Signa S4 to jednak wyjątkowy zestaw w ofercie producenta, pozwalający na stworzenie kompleksowego systemu surround bez dodatkowych głośników.

Soundbar otrzymał aż siedem przetworników, z czego dwa skierowane są do góry – tworzą one wyższą warstwę dźwięku i dodają realizmu każdemu seansowi lub rozgrywce. Aby cieszyć się przestrzennym brzmieniem, nie trzeba dysponować zawartością Dolby Atmos (chociaż Signa S4 jest kompatybilna z tym formatem) – urządzenie potrafi także tworzyć wirtualną przestrzeń surround dookoła użytkownika. Dedykowany kanał centralny wykorzystuje technologię VoiceAdjust, która dba o czytelne dialogi nawet przy niskich poziomach głośności.

W zestawie z soundbarem otrzymamy także bezprzewodowy subwoofer, który możemy umieścić w promieniu 10 m od niego. Obsługuje on funkcję Bass Adjust – dzięki niej, poziom wyjściowy niskich częstotliwości jest precyzyjnie kontrolowany, co daje efekt mocnych i pełnych basów bez przesłaniania innych tonów. Do dyspozycji otrzymamy także dedykowane tryby do słuchania muzyki lub oglądania filmów, jak i tryb nocny, automatycznie tłumiący basy i wyciągający dialogi na pierwszy plan.

Signa S4 jest przy tym banalnie prosty w konfiguracji. Do telewizora podłączymy go za pomocą HDMI eARC, kabla optycznego lub złącza AUX; by odtwarzać muzykę ze smartfona, wystarczy podłączyć go do telefonu za pomocą Bluetootha. Sprzęt jest przy tym kompatybilny z większością pilotów do telewizora, co ułatwia sterowanie jego pracą. Cena zestawu do 1 650 PLN.