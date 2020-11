Pół miliona iRobotów w Polsce

Roboty sprzątające to globalnie jedna z dynamiczniej rozwijających się kategorii małego AGD. Polacy podążają za tym trendem, chętnie zamieniając tradycyjny odkurzacz na robota. Propagatorem tego typu rozwiązań jest amerykańska firma iRobot, która za sprawą autoryzowanego importera i dystrybutora – firmy DLF – poinformowała właśnie o przekroczeniu pułapu sprzedaży 500 000 robotów w Polsce.

Bieżący rok obfituje w ważne dla marki iRobot wydarzenia:

30 lecie powstania – założona w 1990 roku firma opracowała jedne z najważniejszych robotów na świecie i ma bogatą historię pełną innowacji.

30 milionów sprzedanych robotów sprzątających na świecie.

500 tysięcy sprzedanych robotów sprzątających w Polsce.

Pierwszy robot odkurzający Roomba został zaprezentowany światu w 2002 roku. Już dwa lata później za sprawą polskiego dystrybutora, firmy DLF, roboty sprzątające iRobot weszły na polski rynek. Jako zupełnie nowa kategoria produktowa, w której AGD łączy się z IT, musiały przejść długą drogę od sprzętu niszowego, dla tzw. geeków do urządzeń powszechnie używanych w naszych domach. Dynamika rozwoju tej kategorii znajduje odzwierciedlenie w liczbach. W Polsce do 2010 roku roboty sprzątające iRobot znalazły około 50.000 nabywców, a w kolejnej dekadzie 9-krotność tej liczby. Statystyka ta nie uwzględnia wyłącznie robotów odkurzających Roomba, ale także współpracujące z nimi roboty mopujące Braava, które stanowią około 10% udziału sprzedaży w Polsce.

„Z marką iRobot współpracujemy od 16 lat i niezmiernie cieszy nas jej rynkowy sukces na rynku globalnym. Wspólnie, konsekwentnie pracowaliśmy nad popularyzacją kategorii robotów sprzątających przeznaczonych do użytku domowego. Działania te w połączeniu z produktem wysokiej jakości oraz dbałością o najwyższy poziom jakości obsługi przed i posprzedażowej, przyniosły wymierne efekty. Poza dynamiką sprzedaży, iRobot cieszy się mianem najbardziej pożądanej marki wśród robotów sprzątających i jednej z najpopularniejszych marek w kategorii urządzeń do odkurzania. To niezwykłe osiągnięcie, zważywszy na fakt, że w 2012 roku rynek tej kategorii produktowej wart był 3 mln PLN, a szacujemy, że pod koniec roku wartość rynku będzie oscylowała w granicach 400 mln PLN. Kategoria robotów sprzątających stanowi wartościowo około 25% całego rynku odkurzaczy w Polsce, a w ostatnim kwartale może sięgnąć 30%. Te imponujące wartości nie byłyby możliwe do osiągnięcia bez stabilnych podstaw struktur naszej firmy i współpracy z rzetelnymi partnerami handlowymi” – powiedział Arkadiusz Grochowski, członek zarządu DLF sp. z o.o., dyrektor ds. sprzedaży i marketingu.