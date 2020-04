Podano daty premier The Last of Us Part II oraz Ghost of Tsushima!

Firma Sony Interactive Entertainment poinformowała o nowych datach premier jednych z najbardziej wyczekiwanych gier tego roku! The Last of Us Part II zadebiutuje 19 czerwca, a najnowsze dzieło studia Sucker Punch, czyli Ghost of Tsushima będzie cieszyć graczy już od 17 lipca.

The Last of Us Part II

Pięć lat po pełnej niebezpieczeństw podróży przez wyniszczone epidemią Stany Zjednoczone Ellie i Joel osiedli w Jackson, Wyoming. Życie w prosperującej społeczności tych, którym udało się przetrwać, dało im spokój i poczucie stabilności mimo nieustającego zagrożenia ze strony zarażonych i innych, bardziej zdesperowanych ocalałych. Gdy brutalne wydarzenie zakłóca ten spokój, Ellie wyrusza w drogę, by wywrzeć sprawiedliwą pomstę. Odławiając winnych jeden po drugim, musi zmierzyć się z niszczycielskimi skutkami swoich działań.

Wszyscy, którzy wyruszą w podróż wraz z Ellie, spośród sielskich gór i lasów Jackson napotkają nowe grupy tych, którzy przeżyli, będą wędrować przez nieznane, zdradzieckie lokalizacje oraz oglądać przerażające formy zakażonych. Ożywione przez najnowszą wersję silnika Naughty Dog postacie i otoczenie są bardziej realistyczne i pełne szczegółów niż kiedykolwiek.

Ghost of Tsushima

Pod koniec XIII wieku imperium mongolskie unicestwiało całe narody w ramach swojej kampanii podboju Wschodu. Wyspa Tsushima to jedyne, co stoi na drodze pomiędzy Japonią kontynentalną a nadciągającą potężną flotą mongolską prowadzoną przez bezlitosnego i przebiegłego generała Khotun Khana.

Gdy wyspa płonie po pierwszej fali mongolskiego ataku, samurajski wojownik Jin Sakai zostaje jednym z ostatnich członków swojego klanu. Jin jest gotów podjąć wszelkie możliwe działania, aby chronić swój lud i odzyskać swój dom. Musi odłożyć na bok tradycje, które ukształtowały go jako wojownika, aby wymyślić nową ścieżkę – ścieżkę Ducha – i wziąć udział w niestandardowej walce o wyzwolenie wyspy Tsushima.