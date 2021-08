„Pocałunek” Gustava Klimta oraz „Okna” Egona Schielego od teraz w Samsung The Frame

Realizując swoje motto „sztuka jest dla wszystkich” austriackie muzeum Belvedere, udostępniło dla Samsung The Frame wybrane dzieła ze swojej kolekcji. Wśród 17 obrazów, które trafiły do Art Store*, czyli sklepu ze sztuką stworzonego specjalnie z myślą o tym niezwykłym telewizorze, są m.in. „Pocałunek” Gustava Klimta, „Okna” Egona Schielego, „Wczesna wiosna w lesie wiedeńskim” Ferdinanda Georga Waldmüllera oraz „Kwitnące maki” Olgi Wisinger-Florian.

Kolekcja wiedeńskiego Belvedere obejmuje szeroki wybór dzieł – od średniowiecznych po współczesne. Muzeum posiada największą na świecie kolekcję obrazów Gustava Klimta, jak również prace reprezentujące różnorodne nurty, takie jak wiedeński biedermeier, austriacki barok czy francuski impresjonizm.

Teraz, dzięki tej współpracy, użytkownicy telewizora Samsung The Frame będą mogli podziwiać 17 dzieł z kolekcji muzeum – prace 9 różnych artystów – bez wychodzenia z domu.

Sztuka potrzebuje silnych partnerów – ten projekt pokazuje, jak owocny może być mariaż sztuki z technologią. Wraz z Samsung sprawiamy, że sztuka staje się bardziej dostępna dla międzynarodowej publiczności. Tym samym dajemy wyraz naszemu przekonaniu, że jest ona dla wszystkich – mówi Wolfgang Bergmann, dyrektor finansowy Belvedere. – Trend zmierzający ku cyfryzacji i oferowane przez Samsung możliwości są tu nieocenione. Oczywiście nic nie zastąpi oglądania dzieła w oryginale, jednak obraz dostępny w kolekcji Art Store dla The Frame z pewnością inspiruje odbiorców.

Jesteśmy ogromnie podekscytowani, że dzięki partnerstwu z Belvedere możemy zaoferować w Art Store na The Frame dzieła sztuki cieszące się światowym uznaniem – dodaje Simon Sung, Executive Vice President and Head of the Sales & Marketing Team of the Visual Display Business w Samsung Electronics. – Od czasu, kiedy w roku 2017 po raz pierwszy wprowadziliśmy The Frame na rynek, w Art Store zapewniamy użytkownikom dostęp wciąż wzbogacanego katalogu prac z całego świata.

Wraz z pracami z kolekcji Belvedere, The Frame w ramach Art Store oferuje katalog już ponad 1500 dzieł z 42 krajów, które widzowie mogą oglądać w jakości 4K*.

Prace pochodzą z muzeów i galerii z całego świata, w tym z muzeum Prado w Madrycie, Albertiny w Wiedniu, galerii Tate Modern w Londynie, muzeum Van Gogha w Amsterdamie, państwowego muzeum Ermitaż w Sankt Petersburgu czy galerii LUMAS. Partnerstwa z tymi instytucjami pozwalają użytkownikom korzystać z The Frame nie tylko jak z telewizora, ale także jak z okna na świat najpiękniejszych dzieł sztuki.

