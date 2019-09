PlayStation 5 będzie oferowało tryb superniskiego zużycia energii

Najnowsza generacja konsol pojawi się na rynku już wkrótce, więc dowiadujemy się coraz więcej szczegółów na ich temat. Tym razem informacje dotyczą nie tyle gamingowych możliwości nowego PlayStation, ale dodatkowych funkcji, które uczynią z niego sprzęt przyjaźniejszy dla środowiska.

Nadchodząca konsola od Sony otrzyma tryb niskiego zużycia energii, który zdecydowanie ograniczy pobór mocy w stanie uśpienia. PlayStation 4 charakteryzowało się zużyciem na poziomie 8,5 W. To stosunkowo wysoka wartość jak na sprzęt tej wielkości, nic dziwnego, że spotkało się to z krytyką wielu środowisk proekologicznych. W kolejnej generacji Sony postanowiło zatem zoptymalizować ten aspekt działania konsoli.

Użytkownicy PS5 dostaną do dyspozycji ustawienie, które pozwoli zredukować zużycie energii w stanie uśpienia do 0,5 W – według przedstawicieli Sony, jeśli zostanie ono włączone przez milion użytkowników, łączna oszczędność energii będzie równa zużyciu energii w 1 000 domach rodzinnych w Stanach Zjednoczonych. Z tego, co wiadomo na ten moment, tryb ten nie będzie domyślnie uruchomiony.

Dbanie o przyszłość naszej planety to jeden z nielicznych frontów konsolowych wojen, na którym Sony i Microsoft zdecydowały się połączyć siły. Obydwa przedsiębiorstwa przystąpiły do programu Playing for the Planet Alliance, zrzeszającego firmy i deweloperów pragnących działać na rzecz ochrony środowiska. PS5 będzie koncentrowało się na zredukowaniu zużycia energii, a jego konkurent na zmniejszeniu emisji dwutlenku węgla. W ramach programu Microsoft zobowiązał się do stworzenia 825 000 egzemplarzy neutralnego węglowo Xboxa.