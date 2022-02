Play wspiera obywateli Ukrainy￼

W związku z rozpoczęciem rosyjskiej agresji na Ukrainę, możliwość skomunikowania się z bliskimi jest teraz szczególnie ważna dla obywateli Ukrainy mieszkających w Polsce. Play rozpoczyna specjalną akcję, która ma zapewnić łatwy i niezawodny kontakt z osobami pozostającymi na terenie kraju oraz ciągły dostęp do informacji.

Od dnia 25 lutego, klienci Play na Kartę będą mogli skorzystać ze specjalnego pakietu 120 darmowych minut na połączenia do największych ukraińskich operatorów (Kyivstar, Vodafone, Lifecell) oraz 10 GB do wykorzystania na terytorium Polski. O sposobie aktywacji pakietu, zostaną oni poinformowani już w najbliższym czasie.

Dodatkowo, ceny połączeń do powyższych operatorów zostaną obniżone do 5 gr/min dla wszystkich klientów sieci – by skorzystać z tej usługi, wystarczy aktywować ją szybkim kodem USSD *111*201*1#. Play podkreśla, że pakiety można dowolnie łączyć. Wszystkie szczegóły dotyczące akcji znajdą się na dedykowanej stronie internetowej w języku polskim oraz ukraińskim.