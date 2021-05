Pierwszy rzut oka na Androida 12

Najważniejszym punktem programu tegorocznej konferencji Google I/O nie były urządzenia smart home ani telefony Pixel – producent skupił się na oprogramowaniu. Najwięcej ciekawości wzbudziła nadchodząca wersja systemu operacyjnego Android 12, z zupełnie nowym interfejsem i lepszą integracją z Android TV.

Nowy Android przeszedł spore zmiany designerskie. W tej iteracji Google postawiło na przyciski o zaokrąglonych kształtach, wszechobecne animacje i jednolite palety barw. Nowy styl wzorniczy został nazwany „Material You” i stawia na personalizację – przykładowo, jeśli na tapecie ustawimy zdjęcie z wyraźną dominacją czerwieni, system zaproponuje nam automatyczną zmianę kolorów systemowych tak, by pasowały one do fotki. Do dyspozycji otrzymamy także nowy system widżetów, większych, zgrabniejszych i bardziej designerskich; ich odcienie również dopasowują się do tła. Co ciekawe, system ten jest otwarty nie tylko dla apek Google, ale także wszystkich innych deweloperów, którzy będą mogli przeprojektować widżety tak, by lepiej pasowały do Androida 12.

W tej generacji deweloper stawia także na funkcje prywatności: kamerę i mikrofon będziemy mogli wyłączyć z poziomu systemu, ich aktualne użycie zostanie zasygnalizowane przez pojawiającą się w prawym górnym rogu ikonkę, a każda aplikacja otrzyma dostęp do „przybliżonej” lub „dokładnej” lokalizacji naszego urządzenia (Google twierdzi, że przyda się to aplikacjom pogodowym). Do dyspozycji otrzymamy również statystyki prywatności, pokazujące, jak często w ciągu ostatnich 24 godzin apki prosiły o dostęp do aparatu, mikrofonu, lokalizacji i innych funkcji.



Ciekawym dodatkiem jest Android Private Compute Core, czyli oddzielna część systemu operacyjnego przeznaczona do przetwarzania algorytmów uczenia maszynowego. Będzie ona pozbawiona połączenia z chmurą, co ma zapewnić, że wrażliwe dane nie trafią w niepowołane ręce. Nowa wersja systemu umożliwi także „zablokowanie” niektórych zdjęć i wyświetlanie ich jedynie po potwierdzeniu swojej tożsamości.



Beta Androida 12 jest już dostępna na wybranych smartfonach. Dostęp do niej otrzymają urządzenia z serii Pixel oraz niektóre nowsze modele od Asusa, OnePlus, Oppo, Realme, Sharp, Tecno, TCL, Vivo, Xiaomi i ZTE.