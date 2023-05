Pierwsze telewizory Sony BRAVIA XR Mini LED serii X95L z oferty na 2023 r. już w sprzedaży

Firma Sony poinformowała o rozpoczęciu przyjmowania zamówień na telewizory serii X95L 4K HDR Mini LED w rozmiarze 75 cali. To flagowy model 4K BRAVIA XR z oferty na 2023 r., który zapewnia najlepsze możliwe wrażenia audiowizualne miłośnikom filmu, kibicom i graczom. W kolejnych miesiącach na rynku będą dostępne również rozmiary 85 i 65 cali.

Telewizory serii X95L są wyposażone w zmodernizowany procesor Cognitive Processor XR z nową technologią XR Clear Image, która doskonale odwzorowuje ruch, pozwala lepiej sterować podświetleniem i przeciwdziała powstawaniu poświaty.

Tegoroczną nowością w modelu X95L jest technologia Acoustic Multi-Audio+, przemieszczająca dźwięk w celu dopasowania go do obrazu na ekranie. Nowy model ma również funkcję Acoustic Center Sync, która łączy dźwięk z telewizora z kanałem centralnym zgodnego soundbara Sony. Oba urządzenia zmieniają się wtedy w głośnik centralny, który zapewnia niezwykłą intensywność wrażeń we własnych czterech ścianach. Aby umożliwić uzyskanie jeszcze bardziej zniewalającego dźwięku, po podłączeniu soundbara Sony zapewniona jest obsługa technologii 360 Spatial Sound Mapping, która optymalizuje pole brzmieniowe poprzez wytwarzanie wirtualnych głośników.

Seria X95L, podobnie jak pozostałe modele BRAVIA XR z oferty na 2023 rok oferuje unikatowe rozwiązania firmy Sony do optymalizacji jakości obrazu podczas grania i streamingu, takie jak Auto HDR Tone Mapping i Auto Genre Picture Mode. Po raz pierwszy wprowadzono funkcję Rozmiar ekranu, umożliwiającą dostosowywanie rozmiaru obrazu, na przykład w celu skupienia akcji gry na mniejszym obszarze ekranu. Dzięki menu Gra gracze mogą w prosty sposób dostosowywać do swoich upodobań szereg ustawień, na przykład włączać i wyłączać zmienną częstotliwość odświeżania (VRR) lub osłabianie rozmycia ruchu. Menu pozwala też użyć funkcji Korektor czerni do rozjaśnienia ciemnych obszarów w celu poprawy widoczności przeciwników i przedmiotów, a także wybrać jeden z sześciu typów celowników.

We wszystkich modelach z 2023 r. wprowadzono nową funkcję Pulpit Eko, pozwalającą wygodnie dostosowywać preferencje i ustawienia oszczędzania energii.