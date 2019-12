Otwarta beta GOG GALAXY 2.0 już dostępna

GOG GALAXY 2.0, aplikacja, dzięki której połączysz wszystkie swoje gry i znajomych w jednym miejscu, jest już dostępna w otwartej becie. Wejdź na www.gogalaxy.com i dołącz do innych graczy.

Czas skończyć z obciążającymi zasoby naszych komputerów klientami, które musimy mieć wciąż uruchomione, by mieć dostęp do swoich gier z różnych aplikacji i móc sprawdzić, w co grają nasi znajomi. GOG GALAXY 2.0 w wygodny sposób pokazuje wszystkie twoje gry w jednej bibliotece i sprawia, że w prostszy sposób możesz kontaktować się ze znajomymi z różnych platform.

“Przez ostatnich kilka lat widzimy coraz większe rozproszenie naszych kolekcji gier i list znajomych, co jest najlepszym dowodem na to, że potrzebujemy jako gracze jednej aplikacji, która pozwoli nam połączyć nasze gry i znajomych w jednym miejscu”, mówi Piotr Karwowski, Managing Director w GOG. “Nie mam wątpliwości, że w przyszłości poznamy jeszcze więcej klientów i launcherów”, dodaje. “Jesteśmy zdumieni i niezwykle wdzięczni za reakcję społeczności graczy oraz ich bezpośrednie zaangażowanie w naszą inicjatywę, dzięki czemu możemy teraz wszyscy korzystać z integracji z 20 platformami, które pozwalają wszystkim użytkownikom na połączenie list gier i znajomych w GOG GALAXY 2.0”.

Zamknięta beta aplikacji przyniosła liczne aktualizacje takie jak podgląd statusu znajomych z różnych platform w GOG GALAXY 2.0 czy zaawansowane wyszukiwanie, które daje graczom wiele dodatkowych opcji – znajdowanie gier i znajomych, odpalanie gry jednym przyciskiem i możliwość własnoręcznego dodania dowolnej gry do biblioteki.

Podziel się swoimi wrażeniami!

Jesteśmy ciekawi, co sądzicie o GOG GALAXY 2.0! Dajcie nam znać, w jaki sposób korzystacie z GOG GALAXY 2.0, co wam się podoba, co możemy jeszcze poprawić i usprawnić. Każdy może podzielić się z nami swoją opinią poprzez opcję dostępną bezpośrednio w aplikacji, kanały social media GOG GALAXY oraz na naszym oficjalnym forum.

Pobierz aplikację i połącz GOG GALAXY 2.0 ze swoimi ulubionymi platformami growymi poprzez 20 oficjalnych i stworzonych przez społeczność integracji. Połącz wszystkie swoje gry z PC i konsol w jednej bibliotece, instaluj i uruchamiaj gry na PC, śledź swoje postępy, statusy znajomych, osiągnięcia i czas gry na wszystkich platformach. Aplikacja to również najlepsze rozwiązanie do uruchamiania i aktualizacji gier bez DRM z twojej biblioteki GOG.COM. Ponieważ zaprojektowaliśmy GOG GALAXY 2.0 z myślą o twojej prywatności, nie ma mowy o szpiegowaniu, dzieleniu się informacjami ze stronami trzecimi – i oczywiście twoje dane należą do ciebie.

Aby dołączyć do otwartej bety GOG GALAXY 2.0, pobierz aplikację w wersji Windows lub Mac. Wejdź też na stronę www.gogalaxy.com, by dowiedzieć się więcej, czego możesz się spodziewać po aplikacji w pełnej, oficjalnej wersji premierowej.