Oppo i Tom Ford pracują nad zwijanym smartfonem

Chociaż w 2020 na rynek trafiło stosunkowo mało smartfonów ze składanymi wyświetlaczami, producenci nie przestają marzyć o giętkich ekranach. W weekend do sieci trafiły rendery, na których widzimy pierwszy projekt będący owocem współpracy Oppo z marką Tom Ford.



Oppo x Tom Ford to rozwijana alternatywa dla składanych telefonów typu Motorola Razr i Samsung Galaxy Z Flip. W stanie „złożonym” telefon ma kwadratową formę i niewielki wyświetlacz, ale wystarczy go delikatnie rozsunąć, aby otrzymać sprzęt o klasycznych wymiarach. Na renderach widzimy niemal bezramkowy wyświetlacz bez kamerki do selfie (ta może być ukryta pod ekranem) i dodatkowy przycisk ukryty wzdłuż chowającej się krawędzi urządzenia.



Telefon ze zwijanym wyświetlaczem został wyposażony w potrójny aparat osadzony na luksusowo wyglądającej wysepce z metalowym wykończeniem; po jej obydwu stronach znajduje się wstawka z tkaniny. Tył urządzenia pokryty jest najprawdopodobniej teksturowaną skórą, być może ekologiczną, ale ukryta część ramy wygląda na wykonaną z bardziej klasycznego materiału, na przykład aluminium lub stali szlachetnej. Tom Ford to luksusowa marka odzieżowo-kosmetyczna, więc nic w tym dziwnego, że sygnowany przez nią smartfon ma być pokryty high-endowymi materiałami.



To nie jedyny projekt od Oppo, który wykorzystuje technologię zwijanego ekranu. Kilka tygodni temu firma zaprezentowała telefon koncepcyjny OPPO X1 2021, który po rozsunięciu przyjmuje wymiary niewielkiego tabletu. Aby skorzystać z dodatkowej przestrzeni, wystarczy przesunąć palcem po krawędzi urządzenia, a smartfon samodzielnie się rozwinie. Obydwa telefony na razie znajdują się we wczesnej fazie projektowej, a to, czy kiedyś trafią na rynek, wciąż pozostaje niejasne.