OnePlus zapowiada premierę pierwszego smartwatcha w 2021 roku

Do tej pory OnePlus koncentrował się na smartfonach, przede wszystkim niedrogich odpowiednikach flagowców, a od pewnego czasu także urządzeniach ze średniej półki. Już wkrótce wejdzie on na rynek elektroniki do noszenia.

Plany, a właściwie prace nad stworzeniem smartwatcha OnePlus, potwierdził na Twitterze prezes firmy, Pete Lau. Zgodnie z przekazanymi przez niego informacjami, urządzenie jest już niemal gotowe do wejścia na rynek – firma planuje jego premierę na początku 2021 roku. Na razie nie znamy żadnych dokładniejszych szczegółów odnośnie samego zegarka; ani specyfikacji technicznej, ani nawet tego, na którym systemie operacyjnym będzie on działał. Zważywszy na bliskie stosunki handlowe pomiędzy OnePlus i Google, niewykluczone, że będzie to Wear OS.



Poprzednie plany stworzenia smartwatcha OnePlus sięgają 2015 roku. Przedsiębiorstwo pracowało wtedy nad projektem inteligentnego zegarka z Android Wear (taką nazwę nosiło wtedy Wear OS). Firma udostępniła w sieci szkice koncepcyjne z tamtego okresu, na których przedstawione zostało urządzenie o okrągłej tarczy i dość grubej kopercie, z wymiennym paskiem i odłączaną obudową. Ciekawe, czy podobne rozwiązanie zostanie przyjęte w nowym smartwatchu – przekonamy się o tym już za kilka miesięcy.