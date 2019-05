Asus ZenBook Pro Duo z dwoma ekranami 4K

Asus od pewnego czasu eksperymentuje z gładzikami do laptopów, wprowadzając co nich coraz więcej funkcji. Tym razem zaprezentował model ZenBook Pro Duo, który oprócz dedykowanego touchpada posiada także dodatkowy ekran 4K nad klawiaturą.

Laptop otrzymał 15-calową matrycę OLED w formacie obrazu 16:9 i mniejszy ekran IPS 32:9 umieszczony nad klawiaturą. Ten pierwszy działa klasycznie, ale drugi może być zastosowany do wielu różnych celów, na przykład do wyświetlania dodatkowych aplikacji. Ekran pomocniczy można podzielić na dwa mniejsze okienka 16:9 1080p, w których odtworzymy film lub umieścimy odtwarzacz muzyki. Służy on także jako przedłużenie głównego wyświetlacza, co jest wygodne na przykład podczas przeglądania długich dokumentów. Chociaż z poziomu dodatkowego ekranu można sterować niektórymi funkcjami laptopa, otrzymał on także dedykowany touchpad, który może pełnić funkcję klawiatury numerycznej.

W maksymalnej wersji ZenBook Pro Duo działa na procesorze Intel Core i9 i karcie graficznej Nvidia RTX 2060. Cena urządzenia pozostaje nieznana, a więcej szczegółów dotyczących jego specyfikacji poznamy bliżej premiery, która planowana jest na trzeci kwartał 2019 roku. Asus przygotowuje także jego niższą wersję, ZenBook Duo, z mniejszymi ekranami 1080p i słabszą kartą graficzną Nvidia MX250 oraz procesorem Core i7.

Warto również dodać, że znana z poprzedniego flagowego laptopa Asusa technologia ScreenPad doczekała się wersji 2.0. W tym roku ekran w gładziku trafi do większej ilości komputerów, w tym urządzeń z serii ZenBook S i Vivobook. Data premiery nowych urządzeń jest tajemnicą.