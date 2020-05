Nowy aparat do Raspberry Pi będzie miał wymienne obiektywy

Dla fanów DIY maj rozpoczął się naprawdę nieźle – już wkrótce będą oni mogli spróbować swoich sił w tworzeniu akcesoriów fotograficznych. Producent popularnej platformy komputerowej Raspberry Pi zaprezentował właśnie kompatybilny z nią aparat High Quality Camera o dużej matrycy i możliwości podłączania dodatkowych obiektywów.

To trzecia generacja modułowych aparatów od Raspberry Pi, a przy tym najbardziej zaawansowana. Sercem układu High Quality Camera jest matryca Sony IMX477 o rozdzielczości 12,3 Mpix i formacie obrazu 1/2.3 cala, znacznie większy od tych wykorzystywanych w smartfonach. Dzięki niemu podzespół ma zapewniać wysoką jakość obrazu w każdych warunkach i minimalizować występowanie szumów. Po raz pierwszy otrzyma on także wsparcie dla wymiennych obiektywów z gwintem typu C i CS. Do układu możemy podłączyć także kompatybilną przejściówkę, która może posłużyć na przykład do zamocowania ogromnych obiektywów przeznaczonych do lustrzanek.

High Quality Camera to ukłon w stronę społeczności Raspberry Pi, która bardzo często wykorzystuje miniaturowe platformy do nagrywania i przetwarzania obrazu – służyły one już zarówno jako teleskopy, jak i domowe systemy monitorowania. Możliwość podłączania zewnętrznych obiektywów na pewno zachęci użytkowników do eksperymentowania z fotograficznymi umiejętnościami systemu. Nowy aparat został wyceniony na 50 USD (ok. 210 PLN).