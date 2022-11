Nowość JBL – głośniki kategorii Architectural

Nowością w ofercie JBL są głośniki Architectural. To wyjątkowe rozwiązanie dostarczające najwyższej jakości dźwięk bez zajmowania dodatkowego miejsca. Wtapiają się w otoczenie, zachwycając brzmieniem.

Głośniki JBL Architectural obejmują cztery serie: JBL B, JBL Stage, JBL Studio 2 i JBL Studio 6.

Głośniki JBL serii B doskonale wtapiają się w otoczenie. Są wyposażone w maskownice nadające się do malowania, dzięki którym można je wkomponować w dowolny wystrój wnętrza. Głośniki te charakteryzują się nowoczesnym, praktycznie niewidocznym kształtem, potężnym dźwiękiem JBL Signature i są łatwe w montażu. Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości materiałów, w tym odpornej na wilgoć konstrukcji, głośniki JBL z serii B są idealne do instalacji w łazienkach, a także zapewniają wysoką moc i czułość dla pełnego dźwięku. Seria ta obejmuje trzy modele głośników sufitowych oraz dwa modele głośników naściennych. Wyróżnia je potężny dźwięk JBL, łatwa instalacja, maskownica bez ramki, szeroka dyspersja dźwięku wypełniającego pomieszczenie niezależnie od tego, pod jakim kątem głośniki są zainstalowane. Seria obejmuje modele: B-6IC, B-6IW, B-8IC, B-8IW, B-6ICDT.

Druga z serii Architectural – JBL Stage została zaprojektowana, aby dostarczyć kultowy dźwięk JBL, który wtapia się w otoczenie. To muzyka, która się wyróżnia, choć wszystkie modele są wizualnie dyskretne, bez ramek maskownic i z łatwą instalacją. Dzięki takim rozwiązaniom głośniki są słyszalne, ale niewidoczne. Elementy takie jak przegrody z akustycznymi wyrównaniami, akustyczne soczewki wysokotonowe i opatentowane tuby High-Definition Imaging (HDI) zostały włączone do konstrukcji, aby zapewnić czystość i dokładność dźwięku. Dostępnych jest osiem modeli w różnych konfiguracjach do montażu w ścianie i w suficie: Stage 260W, Stage 280W, Stage 250WL, Stage 260C, Stage 280C, Stage 260CDT, Stage 280CSA, Stage 280CSA. Konstrukcja sztywnej przegrody z akustycznym wyrównaniem dla lepszej integracji przetworników. Aluminiowe głośniki wysokotonowe z soczewką akustyczną zapewniają płynną charakterystykę częstotliwościową na osi i poza nią. Tuby High-Definition Imaging (HDI) o zoptymalizowanej geometrii dla gładkiego rozpraszania i niskich zniekształceń. Docelowa krzywa akustyczna Harmana zapewniająca łagodny, dokładny dźwięk w dużym obszarze odsłuchowym. Metalowa maskownica bez ramki montowana jest na równi z sufitem lub ścianą, dzięki czemu nie rzuca się w oczy. System instalacyjny XL-2 kompatybilny z materiałem ściennym/sufitowym o grubości do 50 mm (2”).

Trzecia seria głośników Architectural to głośniki premium JBL Studio 2, które reprezentują najlepszy w swojej klasie dźwięk. To niewiarygodne brzmienie, niewidoczny kształt oraz inspirująca estetyka. Membrana głośnika niskotonowego PolyPlas, głośnik wysokotonowy CMMD lite i zaawansowana struktura zwrotnicy zapewniają niskie zniekształcenia i dokładną reprodukcję dźwięku, a obrotowy głośnik wysokotonowy o regulowanym poziomie może skompensować każde warunki akustyczne pomieszczenia. Autorski falowód JBL High Definition Imaging (HDI) sprawia, że głośnik wypełnia pomieszczenie dźwiękiem o kinowej jakości z każdego miejsca – nawet z dużych wysokości lub miejsc odsłuchu poza osią. Architektoniczna seria JBL Studio 2 charakteryzuje się niemal niewidocznym, dającym się pomalować, zerowym profilem, który wtapia się w każde otoczenie. Wytrzymała, niezawodna konstrukcja zawiera uchwyt XL-2, nadający się do montażu w każdej ścianie lub suficie o grubości do 2”. Seria została zaprojektowana tak, aby pasowała do wielokrotnie nagradzanych głośników komponentowych JBL Studio 2 i jest idealna do stworzenia kompletnego, autorskiego kina domowego lub nagłośnienia całego domu. Technologia falowodowa High Definition Imaging (HDI) czerpie z legendarnego monitora referencyjnego JBL M2 Master Reference Monitor. Komputerowo zoptymalizowane pozycjonowanie przetworników i integracja sieciowa skutkują idealną wydajnością i realistycznym obrazem sceny dźwiękowej w całym pomieszczeniu, niezależnie od ustawienia. Udowodniona doskonałość akustyczna dzięki rygorystycznym testom i ocenie w świecie rzeczywistym, a także fakt, że głośniki są niemal niewidoczne, płynnie wtapiając się w konstrukcję ściany lub sufitu sprawiają, że jest to rozwiązanie równie przyjemne dla audiofilów, jak i projektantów wnętrz. Głośniki o pełnej dyspersji posiadają maskownice, które mogą być w całości pomalowane i zintegrowane z dowolną konfiguracją lub ustawieniem. Zaprojektowane z myślą o instalatorach, którzy chcą mieć pewność, że całe pomieszczenie będzie idealnie dopasowane do ich stylu. Obrotowe głośniki wysokotonowe pozwalają skierować dźwięk bezpośrednio do pożądanego miejsca odsłuchu. Zainstaluj je w dowolnym miejscu – nawet w wysokich ścianach lub sufitach – i dostosuj do potrzeb. Apogeum inteligentnego projektowania dźwięku i obrazowania. Precyzyjna regulacja wysokich i niskich częstotliwości do 3dB w celu dostosowania do warunków panujących w pomieszczeniu i własnych upodobań. Zanurz się w pełni w dźwięku pomieszczenia o jeden krok dalej, doskonaląc szczegóły. Kompensacja dla każdej konfiguracji akustycznej. Seria obejmuj modele: Studio 2 6IC, Studio 2 6ICDT, Studio 2 8IC, Studio 2 6IW, Studio 2 8IW, Studio 2 55IW, Studio 2 88IW.

Czwarta, najwyższa seria kategorii Architectural to JBL Studio 6. Najwyższe kinowe doświadczenie domowego audio. Wyróżniający się dźwięk z wtapiających się w otoczenie głośników. Łatwe w instalacji i zaprojektowane z magnetycznymi, bezramkowymi maskownicami, które ściśle przylegają do ściany, pozwalają, aby przestrzeń wypełnił potężny dźwięk JBL. Dzięki przetwornikowi kompresyjnemu JBL prosto ze świata profesjonalnego oraz zintegrowanej kontroli tonów wysokich i niskich, te profesjonalne głośniki o wysokiej jakości można łatwo dopasowane do swojego domu. Technologia falowodowa High Definition Imaging (HDI) i profesjonalny przetwornik kompresyjny zapewniają JBL niezwykłą wydajność. Dzięki magnetycznej, pozbawionej krawędzi maskownicy, głośniki JBL Studio 6 zostały zaprojektowane tak, aby wtopić się w Twoje ściany. To idealne rozwiązanie dla tych, którzy kochają zarówno dźwięk, jak i styl. Głośniki JBL Studio 6 mają zintegrowaną regulację tonów wysokich i niskich, dzięki czemu można cieszyć się wspaniałym dźwiękiem dostosowanym specjalnie do danego domu. Dźwięk jest indywidualnym wyborem. W głośnikach JBL Studio 6 nie ma nic podchwytliwego. Łatwe w instalacji, o solidnej konstrukcji minimalizującej drgania, oferują wrażenia kina domowego, które bez problemu wpasują się w przestrzeń. Regulacja barwy tonów wysokich i niskich, możliwość pomalowania oraz magnetyczna maskownica bez krawędzi to cechy wyróżniające serii. Dzięki głośnikom serii JBL Studio 6 można wydobyć więcej z oglądania telewizji, a rozwiązania czerwią z ponad 70-letniego doświadczenia JBL w dziedzinie technologii audio. Seria obejmuje modele: Studio 6 6IW, Studio 6 8IW, Studio 6 66LCR, Studio 6 88LCR, Studio 6 Theater.