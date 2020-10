Nowe smartwatche HONOR Watch GS Pro i HONOR Watch ES debiutują w Polsce

Dziś rusza przedsprzedaż wielofunkcyjnych zegarków HONOR Watch GS Pro oraz HONOR Watch ES. Obydwa smartwatche, dedykowane miłośnikom przygód i entuzjastom sportu sprawiają, że trening staje się jeszcze bardziej efektywny i stylowy. HONOR Watch GS Pro to wytrzymały smartwatch stworzony dla fanów sportów outdoorowych. Wyposażony jest w baterię, która umożliwia działanie do 25 dni bez konieczności ładowania. HONOR Watch ES to z kolei lekki i stylowy smartwatch, ważący zaledwie 21 gramów, z 1,64-calowym ekranem dotykowym AMOLED oraz 12 animowanymi kursami fitness.

HONOR Watch GS Pro to wytrzymały smartwatch napędzany procesorem Kirin A1, wyposażony w baterię, która pozwala na jego użytkowanie do 25 dni na jednym ładowaniu. Przy włączonym GPS urządzenie jest w stanie działać do 48 godzin. W HONOR Watch GS Pro ładowanie do pełna trwa zaledwie 2 godziny. Jest to jeden z najwydajniej działających smartwatchów dostępnych na rynku. Na targach IFA 2020 zdobył wyróżnienie Outdoor Innovation Wearable Gold Award.

Smartwatch HONOR Watch GS Pro posiada ekran AMOLED w rozmiarze 1,39 cala, który automatycznie dostosowuje poziom jasności do otoczenia. Obudowa posiada metalowe elementy – m.in. przyciski i pierścienie. Wysoką jakość urządzenia potwierdziło ponad 14 testów wytrzymałościowych MIL-STD-810G, w tym test odporności na wysoką temperaturę, niskie ciśnienie oraz wilgotność. HONOR Watch GS Pro posiada także podwójny system lokalizacji satelitarnej z asystentem powrotu do punktu, z którego zaczęliśmy wyprawę lub trening. Dzięki temu zegarek ostrzega również, gdy zboczymy z zaplanowanej trasy. Urządzenie zaalarmuje także, gdy zmienią się przewidywane wcześniej warunki pogodowe.

HONOR Watch GS Pro posiada także ponad 100 planów treningowych, w tym kolarstwo górskie, jazda na nartach, wspinaczka, trekking, orbitrek, a także pływanie i jazda na rowerze, co czyni z niego nieodłącznego kompana we wszelkich aktywnościach na zewnątrz, jak i tych wykonywanych w pomieszczeniu.

Dzięki zastosowanej technologii HUAWEI TruSeen 3.5, wspieranej przez sztuczną inteligencję, smartwatch HONOR Watch GS Pro przez całą dobę mierzy puls, zaś aby jeszcze bardziej zadbać o zdrowie użytkownika, w ciągu dnia monitor SpO2 sprawdza poziom saturacji tlenem. Kolejna z zastosowanych w zegarku technologii – HUAWEI TruSleep 2.0 – dba o sen, dostarczając informacje o jego przebiegu oraz porad dotyczących poprawy jego jakości. Z kolei technologia HUAWEI TruRelax™ monitoruje poziom stresu i pomaga w jego zmniejszeniu poprzez sugerowanie ćwiczeń oddechowych.

HONOR Watch GS Pro, by jeszcze lepiej dopasować się do upodobań swojego właściciela, posiada także możliwość zmiany tła tarczy. W zegarku zainstalowanych jest domyślnie kilka różnych motywów, w tym motywy animowane.

Drugą nowością jest HONOR Watch ES – smartwatch stworzony do fitnessu. Wyposażony jest w 1,64-calowy wyświetlacz AMOLED. Użytkownicy mogą samodzielnie zdecydować i ustawić, które elementy tła spośród licznika kalorii, pulsu czy stanu baterii będą w danym momencie wyświetlane. Możliwa jest także zmiana tła tarczy. Smartwatch waży jedynie 21 gramów (bez paska), a koperta ma zaledwie 10,7mm grubości w najcieńszym punkcie, dzięki czemu noszenie go na ręku na co dzień jest komfortowe. Zegarek posiada również wymienne paski.

HONOR Watch ES ma wbudowanych 12 animowanych kursów fitness, które pomagają użytkownikom osiągnąć swój cel treningowy – np. spalanie tkanki tłuszczowej czy trening ABS. Co więcej, dzięki 44 animowanym ćwiczeniom można ulepszyć swoją technikę podczas treningów.

Oprócz tego, smartwatch posiada 95 planów treningowych, w tym treningi w plenerze i w pomieszczeniu jak bieganie, spacer, pływanie, jazda na rowerze oraz joga. Urządzenie potrafi automatycznie wykryć również 6 aktywności w momencie ich rozpoczęcia.

HONOR Watch ES posiada wbudowany system monitorujący zdrowie użytkownika. Czujnik SpO2 sprawdza poziom nasycenia krwi tlenem dla optymalnego treningu. Technologia HUAWEI TruSeen 4.0 wspierana przez sztuczną inteligencję powiadamia użytkownika o nietypowych wartościach podczas pomiaru pracy serca w trakcie treningu. HUAWEI TruSleep 2.0 monitoruje sen i jego jakość, zaś HUAWEI TruRelax dostarcza użytkownikowi informacji o poziomie stresu. Wbudowane ćwiczenia oddechowe pomagają natomiast zrelaksować się po ciężkim dniu w pracy czy na uczelni. Smartwatch wyposażony jest w także w monitor miesiączki, który pomaga kobietom śledzić i przewidywać cykl menstruacyjny, przypominając o nadchodzącym okresie i informując o dniach płodnych.

HONOR Watch GS Pro i HONOR Watch ES są dostępne w przedsprzedaży w sieci EURO RTV AGD w cenie 1099 zł za HONOR Watch GS Pro i 449 zł za HONOR Watch ES. W ciągu dwutygodniowej przedsprzedaży przewidziano również atrakcyjne pakiety promocyjne – model Watch GS Pro dostępny jest wraz ze słuchawkami Honor Magic Earbuds, natomiast model Watch ES ze słuchawkami Honor Choice TWS Earbuds.